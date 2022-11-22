Як жив, так і вмер: як в Україні загинув російський комбат, який воював у Сирії
На війні в Україні загинув росіянин, який був кадровим російським військовим. Також він вболівав за російський футбольний клуб "Спартак" та нещодавно став батьком.
Проте таки поїхав на війну, щоб повернутись додому в урні. Інформацію про його ліквідацію почали писати місцеві ЗМІ Волгограда.
Зауважте Ювілейна кількість росіян пішла за кораблем: втрати ворога станом на 22 листопада
Що відомо про успішно ліквідованого командира
РосЗМІ написали, що дані про загибель Євгєнія Задворного їм підтвердили в міській раді ветеранів. Родом загиблий ворог з міста Благовіщенськ Амурської області, що в Росії.
У ході спецоперації (насправді війни, проте в Росії заборонено називати речі своїми іменами – 24 канал) в Україні загинув 34-річний командир батальйону з Волгограда,
– мовиться в повідомленні.
Також росЗМІ пояснили, що окупант служив у Волгограді. Окрім того, відомо, що ліквідований ворог:
- після школи вчився в Далекосхідному вищому військовому командному училищі імені Рокосовського;
- після цього пішов служити. Спочатку – в Північно-Кавказький та Південний військовий округи;
- воював у Сирії;
- від командира мотострілецького взводу став командиром мотострілецького батальйону;
- на момент смерті мав звання майора.
Окрім пропаганди Владіміра Путіна, ворог захоплювався спортом та вболівав за футбольний клуб "Спартак".
Відомо, що окупант мав сім'ю – нещодавно в нього народилась дитина. Проте це його не зупинило – таки поїхав вбивати українців, проте загинув сам. За даними росЗМІ, нібито під час виконання бойового завдання.
Дружина ворога вирішила, що у Волгограді його кремують, а в Амурську область рідним привезуть урну. Так повертаються додому ті, хто дуже хотів чужої землі та війни.
Тепер Задворний поповнив списки десятків тисяч загиблих на війні в Україні.
Коротко про шалені втрати окупантів
- Станом на ранок 22 листопада у ворогів ювілей. На війні в Україні з 24 лютого вже загинуло 85 тисяч окупантів. Тільки за минулу добу до "концерту Кобзона" долучилось 400 нових глядачів.
- До речі, гинуть не тільки футбольні вболівальники, а і так звані "бойові попи" РПЦ. Зокрема, віддав душу Путіну священник Алєксандр Циганов, який служив у храмі Алєксандра Невського у Пскові. Проте вирушив на війну як "військовий священник" 76 десантно-штурмової дивізії ВДВ. В Україні він і загинув.
- Ба більше, воїни 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького успішно знищили декількох загарбників, які прийшли в Україну з війною. Детальніше читайте за посиланням.
Важливо У Херсоні росіяни могли спалювати своїх же солдатів на сміттєзвалищі, – The Guardian
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