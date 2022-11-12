Місто див та героїв: ексклюзивні фото вечірнього Києва, від яких перехоплює подих

Київ – незламне місто. Від древніх часів і до сьогодні українська столиця зберігає свою велич та красу, попри всі атаки ворогів.

Загарбники безславно губляться на звалищі історії. А прекрасний Київ милується Дніпром й дарує своїм жителям міські історії.

Зауважте Взимку киянам можуть відключати світло на 10 – 12 годин

Середина листопада у Києві – завжди особливий час. На деревах залишається все менше золота. А вулиці – у передчутті першого снігу.



Вечірній Київ / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу



Місто запалює вогні, щоб розсіяти листопадову темряву / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу