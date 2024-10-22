Яким Іран виходить із війни: ставка на мілітаризацію чи на розвиток

12-денна війна, яка протиставила Іран двом ядерним державам – Ізраїлю та США, – є одним із тих конфліктів, які дозволяють усім сторонам оголосити перемогу. Для Ісламської Республіки це оголошення відбулося швидко та зосереджувалося на тому факті, що режим все ще стоїть. Попри важкі втрати та масштабні руйнування, не відбулося ні краху, ні повстання, ні зміни режиму.

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Ситуація в Ірані насправді не така, як всі думають

Для багатьох іранців, особливо серед опозиції за кордоном (деякі з яких – від вигнаного кронпринца Рези Пехлеві до колишньої збройної групи Моджахедін-е-Хальк – відкрито вітали страйки), масштаби наступу натякали на намір повалити уряд.

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Однак повстання завжди було малоймовірним, враховуючи, хто до нього закликав. Міський середній клас – основа громадянського та професійного життя Ірану – не збирався повставати на підтримку двох іноземних держав, які найбільше асоціюються з десятиліттями примусу та насильства в регіоні.

Таким чином, "переможуть" прості іранці чи ні, залежатиме від того, що буде далі: як відреагує уряд, як швидко він зможе відновити цивільну інфраструктуру та чи запропонує поступки середньому класу, який згуртувався під прапором перед обличчям жорстокої бомбардувальної кампанії.

Деякі зміни відбувалися ще задовго до нападу Ізраїлю. З середини 2023 року Ісламська Республіка демонструє ознаки стратегічного зсуву всередину країни. Вона не вступала безпосередньо у боротьбу після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, а також не реагувала на тиск на своїх союзників у Лівані та Сирії.

Через масові протести у 2022 році, після смерті молодої жінки Махси Аміні, яку затримала поліція, режим обмежив дотримання неписаного дрес-коду на вулицях. Коли я відвідав Тегеран та кілька менших міст минулого квітня, мене вразило, наскільки змінилася ситуація. Багато жінок (хоча не більшість) виходили з відкритим волоссям і вільно спілкувалися з молодими чоловіками в кав'ярнях, які виросли як гриби по всьому Ірану.

Потім у червні 2024 року на посаду президента неочікувано обрали Масуда Пезешкіана. Будучи більш реформаторським, він змінив консерватора Ібрагіма Раїсі, який зробив носіння хіджабів пріоритетом і жорстоко придушував протести. Натомість, коли прийняли новий закон про хіджаби, Пезешкіан відмовився його виконувати, дозволивши закріпитися новій соціальній нормі.

Ба більше, іранська економіка не така слабка, як часто стверджують іноземні ЗМІ. Дані не малюють райдужної картини, але й не вказують на неминучий крах. Попри драконівські санкції США, запроваджені у 2018 році, економіка повільно відновлюється.

До 2024 року ВВП перевищив свій пік 2018 року, а зростання в середньому становило близько 3% на рік – чому сприяв експорт нафти, який виграв від слабкого застосування санкцій адміністрацією Джо Байдена. Крім того, дані опитувань показують зростання реальних (скоригованих на інфляцію) витрат на душу населення в останні роки.

Зауважте Іран поставив США вимоги для відновлення переговорів

Призначення Пезешкіана, а також прогресивного міністра соціального забезпечення та праці й молодого міністра економіки, який здобув освіту в Чикаго, сигналізували про поворот до кращого управління економікою. Усередині країни точаться серйозні дебати щодо того, чи зможе Іран досягти цільового показника зростання у 8%, який регулярно вказується в щорічних бюджетах та п'ятирічних планах. Економісти дійшли згоди, що "не обійдеться без послаблення санкцій", що, своєю чергою, вимагатиме дипломатії, а не ракет.

Однак економічні реформи адміністрації Пезешкіана, зокрема й відновлення інноваційної програми грошових переказів 2010 року, ймовірно, посилили готовність міського середнього класу підтримувати уряд перед обличчям авіаударів Ізраїлю.

Досить стримана реакція Ірану на атаку США на його ядерні об'єкти показує, де лежать пріоритети його лідерів. Вони розглядають відновлення конфлікту як відволікання від своєї місії розвитку, спочатку викладеної у Двадцятирічному плані розвитку 2005 року, який мав на меті до 2025 року вивести Іран серед провідних економік регіону.

Економіка чи мілітаризація: що обере Іран

Наразі питання полягає в тому, чи підштовхне нещодавня війна Іран до подальшої мілітаризації та розширення ролі держави в економіці, чи до більшої свободи для громадянського суспільства та приватного сектору.

Багато хто пам'ятає, як кривава восьмирічна війна з Іраком у 1980-х роках призвела до жорсткого нормування, централізованого планування та домінування державних інституцій. Знадобилося майже два десятиліття реформ, щоб повернути ринкові принципи та відродити приватний сектор.

Іран, можливо, сьогодні перебуває у кращому становищі, оскільки війна мала обмежений масштаб, а приватний сектор та ринкові інституції міцніше утвердилися. Так само як ірано-іракська війна призвела до величезних інвестицій у розвиток, які визнали внесок сільських громад, ця може стати каталізатором подібного жесту визнання для міського середнього класу. Якщо так, то це значною мірою сприятиме досягненню того соціального консенсусу, якого прагне Пезешкян.

Два десятиліття тому в Ірані жартували, що Ісламська Республіка має послідовну стратегію щодо Кореї, за винятком того, що іноді вона нагадує Північ, а іноді Південь. Тепер Іран стоїть перед подібним вибором. Північнокорейська модель може здатися декому привабливою з її ядерним стримуванням, придушенням інакомислення та закритими кордонами.

Але більшість спостерігачів, знайомих з культурою, релігією, історією та темпераментом Ірану, не розглядали б це як життєздатний варіант – навіть після війни, яка виявила вразливість Ірану за відсутності ядерної зброї.

Безсумнівно, існуватиме напруженість між відновленням армії та задоволенням потреб цивільного населення – від зміцнення водопостачання до розподілу бензину та вирішення проблеми працевлаштування молоді. На щастя, на відміну від нарощування військової сили, економічну відбудову можна просувати за допомогою широко поширеної політики, яка залучає приватний сектор та зменшує бюджетний компроміс між обороною та розвитком.

Якщо припустити, що припинення вогню буде дотримане, то справжнє питання – не в тому, хто виграв чи програв. Воно полягатиме в тому, чи використає Іран паузу, щоб подвоїти економічний розвиток, чи травма війни спровокує ідеологічне загартування. Варіант розвитку може бути обмежений характером режиму; але альтернатива – постійна позиція воєнного часу – є економічно та соціально неприйнятною.