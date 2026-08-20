Ракетний обстріл пошкодив залізницю: маршрути потягів до Києва довелося змінити

Укрзалізниця змінила графік та маршрути приміських поїздів до столиці через пошкодження інфраструктури внаслідок атаки по Києву та області. Тимчасові обмеження зачеплять пасажирів із кількох областей.

Мовиться про Київську, Чернігівську та Сумську. Які саме зміни відбулися, 24 Канал розповість із посиланням на Укрзалізницю.

Змінилися маршрути потягів до Києва через атаку 20 серпня: що відомо?

Через пошкодження інфраструктури внаслідок масованої комбінованої повітряної атаки по Києву та області Укрзалізниця змінює у рух приміських поїздів до столиці. Зміни зачеплять Київщину, Чернігівщину й Сумщину.

Зміненим маршрутом курсуватимуть:

№6903 та №6905 Ніжин – Бобрик (замість Ніжин – Київ)

№6902 та №6906 Бобрик – Ніжин (замість Київ – Ніжин).

№893 Конотоп – Бобрик (замість Конотоп – Київ)

№894 Бобрик – Ніжин (замість Київ – Ніжин).

Не матимуть змоги здійснити рейс:

№6909 та №6911 Ніжин – Київ-Волинський.

№6910 Київ-Волинський – Ніжин.

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Упродовж дня можливі зміни й на інших ділянках, а також затримки у русі приміських поїздів із безпекових міркувань. На момент публікації атака триває – подбайте про безпеку!