Надходять залишки: політолог припустив, якою буде подальша співпраця зі США

Політична підтримка США за адміністрації Трампа ослабла. Україні необхідно адаптуватися до нового формату відносин із Вашингтоном.

Політолог і експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в ефірі 24 Каналу зазначив, що Україна зараз доотримує рештки військової допомоги від адміністрації Джо Байдена. За його словами, країна має отримати ще близько 2 мільярдів доларів допомоги.

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"Там є якісь довготривалі контракти, деякі з них – аж до 2027 року. Це не те, що вплине на ситуацію на полі бою зараз. Найбільший фактор – це розвідувальні дані, втрата яких може суттєво відчуватися. Політичної підтримки від США ми вже давно не маємо", – сказав Максим Несвітайлов.

До чого має готуватися Україна

Він пояснив, що задача України – максимально підготуватися разом із європейськими партнерами до потенційного відходу США з переговорного процесу. Адже мирний трек рухається не в той бік, а замістьугоди все зафіксовано лише в усній домовленості.

Росія тягне час у своїх інтересах, і наша задача – розуміти, що ми також маємо тягнути час у своїх інтересах. Протримати Штати якомога довше, але усвідомлювати, що ймовірність їхнього відходу надзвичайно висока. Проте вся ця ситуація виникла через адміністрацію Трампа,

– наголосив Несвітайлов.

Він підкреслив, що президент України вже ухвалює деякі стратегічні рішення. В інтерв'ю журналу Time Саймону Шустеру він звернувся до американського народу, пояснивши важливі аспекти ситуації в Україні.

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Американське суспільство все більше підтримує Україну, що підтверджують соціологічні дослідження: з грудня на 16 пунктів зросла частка громадян США, які вважають, що їхня країна надає недостатньо допомоги Україні.