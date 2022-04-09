Як змінювалася риторика пропагандистів Кремля залежно від успіхів ЗСУ

Російська пропаганда – дзеркало того, що відбувається в Кремлі. Зараз ми в прямому ефірі можемо спостерігати за падінням Росії – риторика їх ЗМІ просто кричить про це.

Падіння Росії в режимі онлайн

У мережі з'явилося відео за участі російських пропагандистів, які намагаються вдавати, що "операція в Україні" йде за планом. Однак, паніка та виправдання так і читаються на їх обличчях.

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Від "на опір ЗСУ залишилося максимум кілька діб" на початку війни до "захопити країну не так просто" за місяць.

Тож, наразі ми можемо спостерігати захоплююче видовище падіння Росії у режимі онлайн.

Російські ЗМІ, до речі, вже не цитують слова Пєскова, бо народ обурюється провалами їх невмілої армії.

Нагадаємо, речник президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що їх війська зазнали значних втрат у війні в Україні та назвав це трагедією.

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