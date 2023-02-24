Тепер Росія сподівається лише на виснаження України, – розвідка Британії про зміну планів Кремля

Росія, починаючи повномасштабну війну в Україні, не очікувала такого відпору від наших захисників. Відтак, протягом року Кремль систематично змінював свою риторику стосовно військових цілей.

У британській розвідці згадали, як Путін змінював свої плани щодо України. До слова, останніми днями російський президент змарнував усі нагоди, аби залякати Захід.

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Як змінювались цілі Кремля

У розвідці Британії зауважують, що з 2014 року стратегічна мета Росії в Україні була незмінною – контролювати свого сусіда.

Протягом 2014-2021 років Путін дотримувався цієї мети, шляхом підривної діяльності, розпалювання неоголошеної війни на Донбасі та анексії Криму.

Однак щось пішло не так і 24 лютого 2022 року Росія придумала новий підхід, розпочавши повномасштабне вторгнення, аби захопити всю Україну та скинути її уряд.

До квітня 2022 року Кремль зрозумів, що "взяв забагато на себе", тож зосередився на розширенні свого панування над Донбасом і Півднем. таким чином, загарбники досягли мінімального прогресу, однак зазнали шалених втрат.

Останніми тижнями Росія, ймовірно, знову змінила свій підхід. Тепер її кампанія, швидше за все, спрямована на виснаження української армії, а не на захоплення нової території.

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