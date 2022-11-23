У поліцейських відділках тепер можна зігрітися: де облаштовують "Пункти незламності"

В усіх регіонах України через обстріли росіянами критичної інфраструктури проблеми з електроенергією. В поліції повідомили, що облаштовуватимуть місця для обігріву у відділках.

Українці не повинні боятися, що залишились напризволяще перед загрозою тотального відключення світла. Голова Національної поліції Ігор Клименко зазначив, що в нашій державі почали функціонувати "Пункти незламності", де можна зарядити телефони та зігрітися.

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Поліція допомагатиме українцям

За словами Клименка, люди можуть звертатися за допомогою до поліцейських, якщо бачитимуть їх на вулицях, або приходити безпосередньою у відділок. Там працюватимуть місця для обігріву.

Усі підрозділи поліції обладнані генераторами, всі готові приймати громадян, зокрема у разі необхідності для обігріву. Усі правоохоронні структури та рятувальники готувалися до такої ситуації. Люди мають знати: правоохоронці поруч,

– наголосив він.

Загалом на території нашої держави понад 1 200 відділків поліції – усі вони відкриті для українців, що потребують допомоги.



Що таке "Пункти незламності" / Картинка 24 каналу

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Важливо також згадати слова Клименка про те, що у моменти відключення електроенергії люди мають не забувати з повагою ставитися один до одного.

Головне: не панікувати та розуміти, що все це тимчасово. Може світло зникнути на кілька годин, але загнати нас в темряву ніхто не зможе. Ми цілодобово будемо на службі,

– сказав голова Нацполіції.

Також він згадав, що у разі тотального відключення світла існує небезпека для громадян. Тому в темряві слід використовувати світловідбивні елементи, флікери, ліхтарі, щоб водії могли бачити пішоходів.

Зверніть увагу! "Пункти незламності" є у кожному регіоні України, зручно їх знайти за допомогою інтерактивної карти.

Черговий масований обстріл критичної інфраструктури 23 листопада засвідчив, що така ініціатива є, як ніколи, доречною. Окупанти випустили по наших містах десятки ракет та залишили без струму мільйони людей.

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