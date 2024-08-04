Уперше українські воїни показали німецький ЗРК Skynex у бойових умовах: потужне відео

4 серпня 2024, 21:41
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Джерело:

ОК "Захід"

Захисники неба поширили кадри бойової роботи по ворожих цілях. На них, зокрема, видно німецьку систему протиповітряної оборони Skynex.

Ролик з'явився у соцмережах Оперативного командування "Захід" у неділю, 4 серпня. Окрім ЗРК Skynex, на ньому – українські льотчики виконують завдання.

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ЗРК Skynex у бойових умовах

Система Skynex здатна нейтралізувати одним залпом невеликий рій дронів. Зенітно-ракетний комплекс оснащений 35-міліметровою автоматичною гарматою Oerlikon Mk3.

Вона має ефективну дальність стрільби близько 4 000 метрів та скорострільність – 1 000 пострілів за хвилину.

Українські захисники покази ЗРК Skynex у бойових умовах: дивіться відео ОК "Захід"

Ще в січні 2024 року наша держава отримала комплекс Skynex із боєприпасами. Щонайголовніше, ЗРК здатен ліквідовувати ворожі повітряні цілі в автоматичному режимі – тобто без втручання людини.

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Що варто знати про ЗРК Skynex

Це передова зенітно-ракетна система, розроблена для захисту від сучасних повітряних загроз, зокрема безпілотників, вертольотів та крилатих ракет. Вона використовує ракетні установки малого радіуса дії в поєднанні зі швидкострільними гарматами та сучасними системами управління вогнем. Система використовує високотехнологічні радари та оптико-електронні системи для виявлення цілей, а також автоматизовані системи управління вогнем для швидкої і точної реакції на загрози. Завдяки компактності та мобільності, ЗРК Skynex можна швидко розгорнути в різних умовах, що робить його ідеальним для захисту як різних об'єктів.
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак