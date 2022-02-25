Як зробити коктейль молотова: дамо відсіч ворогу
Джерело:МВС
Міністерство внутрішніх справ України опублікувало інфографіку, як зробити коктейль молотова, щоб дати відсіч ворогу.
У МВС нагадали, що під час радянсько-Фінської війни, у 1939 році фінська армія атакувала цими пляшками танки ворога.
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Як зробити коктейль Молотова
Горюча суміш:
- 2/3 бензин;
- 1/3 мастило.
Добавки:
Серебрянка – підвищує температуру горіння. Пінопласт, як прилипач, його краще розчиняти в ацетоні, потім вливати в пляшку.
Гніт:
50 см тканини (бавовна!) її треба щільно втрамбувати у горловину плашки, щоб коктейль не розлився.
Як заповнювати:
- 2/3 горюча суміш
- 1/3 залишаємо для випаровування.
Як робити коктейль молотова / Інфографіка МВС
Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.
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Нагадаємо, зранку в Києві, на Оболоні, перебуває диверсійно-розвідувальна група ворога. Людей закликали повідомляти про пересування окупантів та кидати в них коктейлі "Молотова".