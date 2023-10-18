Що робити, аби інтернет працював без світла: детальна інструкція

Українцям дали інструкцію, як залишатися на зв'язку на випадок блекаута. Михайло Федоров опублікував детальну інструкцію, що робити, аби зберегти інтернет.

Федоров наголосив, що Мінцифри разом з українськими провайдерами готуються до можливих блекаутів. Водночас це не означає, що світло вимкнуть тут та зараз.

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На випадок екстрених ситуацій підготували для вас коротку інструкцію, як мати стабільний інтернет навіть тоді, коли немає світла,

– зауважив Федоров.

Що треба робити

Насамперед необхідно вийти на зв'язок зі своїм провайдером і уточнити, чи він вже перейшов на енергоощадні мережі. Окрім того, варто дізнатися на який термін провайдер зможе забезпечити користувачів інтернетом. Федоров наголосив, що PON — це найсучасніша технологія. Саме вона дає змогу бути онлайн приблизно 3 доби. За словами Федорова, наразі послугами таких провайдерів користуються 2,7 млн українців.