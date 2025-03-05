Цей нюанс не помітний одразу: якою лазівкою ЗСУ скористались біля Покровська
- Українські військові успішно провели контрудари в чотирьох точках біля Покровська, використовуючи безпілотні літальні апарати.
- Російські сили зазнали невдачі через труднощі з постачанням ресурсів на територію, яка легко прострілюється з флангів.
Українські захисники значно покращили ситуацію на Покровському напрямку, скориставшись однією лазівкою. Вони провели контрудари у чотирьох точках на виступі шириною 3 – 4 кілометри.
Ця територія наскрізь прострілюється, що ускладнює ворогу постачання необхідних ресурсів. Для атак, як пояснив 24 Каналу військовий експерт, ветеран російсько-української війни та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, Україна активно застосувала БпЛА.
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Чому росіяни зазнали невдачі під Покровськом
Українські військові провели ефективні контрудари в Піщаному, активно використовуючи безпілотні літальні апарати. Як розповів майор запасу ЗСУ, це стало несподіванкою для російських сил.
Одним з ключових елементів цього напрямку, який непомітний одразу, є так званий "язик", – виступ, що має ширину всього 3 – 4 кілометри. Він легко прострілюється з флангів, що значно ускладнює російським підрозділам постачання необхідних ресурсів, таких як зброя, боєприпаси та паливо.
Це одна з причин, чому нам вдаються контрудари. Російські війська там знекровлені не тільки через великі втрати, хоча це також важливо, але й тому, що важко підвезти необхідні ресурси,
– пояснив Олексій Гетьман.
Згідно з бойовим статутом, для успішного прориву оборони потрібно створити "язик" шириною 7 – 8 кілометрів. Це значно ускладнить можливість прострілювати виступ і забезпечить стабільне постачання.
Однак під Покровськом росіяни не змогли досягти цього. Саме українські контрудари, проведені в чотирьох точках – Піщаному, Котлиному, Успенівці та Лисівці – стали ефективною відповіддю на спроби розширити цей виступ.
Бої за Покровськ: дивіться на карті