Знахабніли, – в 24-ій ОМБр розповіли про потужне знищення колони ворога

Ворог намагається просунутися вглиб території. Зазвичай росіяни використовують піхотні групи, оскільки у них немає проблем з чисельністю піхоти.

Пресофіцер 24 ОМБР Іван Петричак в ефірі 24 Каналу зазначив, що ситуація лишається напруженою на лінії зіткнення в Часовому Яру. Противник завдає усіх можливих ударів, використовує всі наявні засоби, аби прорватися вглиб території. ЗСУ їх стримує.

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Днями 24 ОМБР оприлюднила один із таких штурмів противника. Окупанти намагалися прорватися колоною техніки рано вранці. Вони залучили понад 25 одиниць техніки в кілька накатів.

Яка тактика ворога

"Результат цього штурму для них – мінус 11 знищених машин, п’ять уражено, зупинено 24 – 200 у них і 9 – 300. Вони намагалися нахабно заїхати з вимкненими фарами на таку пору доби, були виявлені ще на під’їздах і знищені. Такі штурми дуже показові, тому що противник застосовує змішану тактику: то малі піхотні групи, то велика кількість техніки", – сказав Іван Петричак.

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Він додав, що такий штурм – не унікальний випадок, а лише приклад того, як противник діє. Були й інші штурми, коли противник задіював 10 одиниць техніки, переважно швидкі маневрені БМД-4, але у 24 ОМБР їх знищують і зупиняють.

Спостерігаємо також спроби штурмів на мотоциклах. Вони намагаються прорватися великою кількістю мотоциклів. Групи ДРГ також пересуваються на мотоциклах. Це можуть бути мотоцикли, квадроцикли або легкі броньовані БМД-4,

– сказав Петричак.

Він зауважив, що малі піхотні групи діють одночасно: їх може бути від двох до п’яти осіб, але їх багато, і всі намагаються діяти синхронно. Одна група може йти "в лоб", інша – заходити з флангу.

Ви розумієте, для чого це застосовується? Щоб кількість дронів, що літають у повітрі, шукала ці групи, а штурмові групи створюють хаос, розсіюють увагу і діють непомітно. Ця тактика застосовується не лише у нас на напрямку, а й по всьому фронту,

– додав Петричак.

Він зауважив, що проблем з піхотою у росіян немає, тому націлено саме на масовість піхоти, аби наблизитися до лінії зіткнення та розосередити сили. Зрозуміло, що деякі групи знищуються, але інші можуть сховатися, перечекати та знову спробувати сформуватися.