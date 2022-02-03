Як зупинити хижацькі плани Путіна

Західні країни, хоча й не збираються воювати за Україну з погляду застосування власних збройних сил, готові допомагати в разі, якщо територія нашої країни стане об'єктом для російського вторгнення.

Дієва зброя проти Кремля

Готові допомагати жорсткими санкціями проти РФ. Ми усвідомлюємо, що саме ці санкції – і є реальна зброя, яка може зупинити агресивні наміри президента Росії Володимира Путіна.

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Готові допомагати тим, що будуть лікувати українських солдатів, які можуть стати жертвами російського нападу на Україну. Готові допомагати тим, що будуть приймати українських біженців. Адже в результаті ймовірного нападу РФ на Україну таких біженців можуть бути сотні тисяч.



Україна ніколи не має забувати про хижацькі наміри Путіна щодо неї / Фото Gety Images

Путіну показали спротив

І якщо хтось скаже, що Європа може закрити свої кордони для українських громадян, це буде додатковим чинником, який переконає президента РФ Володимира Путіна, що він може далі тиснути на Україну і застосовувати свою зброю для того, щоб шантажувати нашу державу, аби вона не могла стати учасником НАТО і ЄС.

А західні країни якраз поводяться абсолютно інакше – вони визнають імовірність хижацьких планів Володимира Путіна, але готові цим планам опиратися.

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І є дуже важливим, щоб ми цим планам опиралися разом із ними. Щоб ми не вигадували собі зайвих ілюзій, що таких планів у Росії немає. Звичайно є. Але це не означає, що спільними зусиллями, боротьбою із російською агресією, санкційним ударом ми разом із цивілізованим світом не можемо зупинити ці хижацькі плани Володимира Путіна.

І приїзд прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до української столиці, і приїзд прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького свідчить про те, що Захід продовжує робити ставку на інтенсивну дипломатію, запорукою якої буде створити серйозні проблеми для російського режиму.

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