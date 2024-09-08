В ОТУ "Харків" розповіли, як зупинити російський ракетний терор

Російські ракетні удари по Україні – це не лише про фізичне знищення, а й атаки на українську ідентичність.

У цьому впевнений полковник Віталій Саранцев, речник ОТУ "Харків". Він висловив свою думку стосовно того, як зупинити ракетний терор, зберігши культурну спадщину та ідентичність нації.

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Як захистити Україну від російських ракет

Саранцев згадав, що понад тисячу об'єктів культурної спадщини було знищено, особливо на Харківщині, де постраждали музей Сковороди, будинок "Слово", Харківський театр опери й балету та інші значущі пам'ятки.

Військовий висловив надію на підтримку міжнародних партнерів України у наданні зброї, яка дозволить ефективно протистояти ракетним атакам та захистити культурну спадщину країни. Він закликав світову спільноту до рішучих дій проти російської агресії.

Це справжній культурний геноцид, вчинений Росією. Сподіваюся, в партнерів вистачить сміливості та політичного глузду для того, щоб надати дозвіл на використання Силами оборони більш далекобійної зброї.

– констатував полковник.

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За словами Саранцева, за допомогою далекобійної зброї Україна буде спроможна знищувати ракетні пускові установки на території Росії та у такий спосіб себе захищати від ворожого терору.