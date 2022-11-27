Звільнення зі служби у воєнний стан: що для цього потрібно

Верховна Рада України нещодавно продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Бувають випадки, коли військові ЗСУ не мають змоги продовжувати перебувати в армії.

Тоді вони можуть звільнитися зі служби, однак для цього необхідні вагомі підстави. Які саме, розбирався 24 канал.

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Які підстави вважаються вагомими для звільнення зі служби

Досягнення граничного віку перебування в армії. Після 60 років, а для вищого складу офіцерів – 65, військові мають право на звільнення. Зауважимо, за їхнім бажанням, термін служби може бути подовжений ще на 5 років.

перебування в армії. Після 60 років, а для вищого складу офіцерів – 65, військові мають право на звільнення. Зауважимо, за їхнім бажанням, термін служби може бути подовжений ще на 5 років. Скоєння злочину. Якщо військовий вчиняє злочин і його, за рішенням суду, позбавляють волі чи військового звання – відбувається автоматичне звільнення з армії.

Якщо військовий вчиняє злочин і його, за рішенням суду, позбавляють волі чи військового звання – відбувається автоматичне звільнення з армії. Стан здоров'я . Військово-лікарська комісія має видати висновок про непридатність до служби та виключення з військового обліку.

. Військово-лікарська комісія має видати висновок про непридатність до служби та виключення з військового обліку. Сімейні обставини. У якому випадку відтерміновують чи звільняють від служби, читайте тут.

Що треба зробити, аби звільнитися зі служби

Необхідно принести командиру рапорт та відповідні документи, які б підтверджували важливість звільнення. Далі – чекати рішення.

Що треба вказати у рапорті:

чому військовослужбовець або військовослужбовиця хоче звільнитися, які для цього підстави;

військкомат, куди треба надіслати справу на розгляд;

висловити власне бажання/небажання служити у резерві ЗСУ.

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Хто може бронювати працівників від призову до війська

В Україні діє процес бронювання співробітників від мобілізації. Питання полягає у тому, які роботодавці мають на це право.

Перш за все, це стосується державних органів, підприємств, установ й організацій, які задовольняють потреби ЗСУ чи інших військових формувань. Далі йдуть ті, хто є важливими для забезпечення населення.

Однак, варто розуміти, що ФОП не може бронювати власних співробітників. Це не передбачено законом України.

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