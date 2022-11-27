Звільнення зі служби у воєнний стан: що для цього потрібно
27 листопада 2022 , 12:31Читать новость на русском
Верховна Рада України нещодавно продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Бувають випадки, коли військові ЗСУ не мають змоги продовжувати перебувати в армії.
Тоді вони можуть звільнитися зі служби, однак для цього необхідні вагомі підстави. Які саме, розбирався 24 канал.
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Які підстави вважаються вагомими для звільнення зі служби
- Досягнення граничного віку перебування в армії. Після 60 років, а для вищого складу офіцерів – 65, військові мають право на звільнення. Зауважимо, за їхнім бажанням, термін служби може бути подовжений ще на 5 років.
- Скоєння злочину. Якщо військовий вчиняє злочин і його, за рішенням суду, позбавляють волі чи військового звання – відбувається автоматичне звільнення з армії.
- Стан здоров'я. Військово-лікарська комісія має видати висновок про непридатність до служби та виключення з військового обліку.
- Сімейні обставини. У якому випадку відтерміновують чи звільняють від служби, читайте тут.
Що треба зробити, аби звільнитися зі служби
Необхідно принести командиру рапорт та відповідні документи, які б підтверджували важливість звільнення. Далі – чекати рішення.
Що треба вказати у рапорті:
- чому військовослужбовець або військовослужбовиця хоче звільнитися, які для цього підстави;
- військкомат, куди треба надіслати справу на розгляд;
- висловити власне бажання/небажання служити у резерві ЗСУ.
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Хто може бронювати працівників від призову до війська
- В Україні діє процес бронювання співробітників від мобілізації. Питання полягає у тому, які роботодавці мають на це право.
- Перш за все, це стосується державних органів, підприємств, установ й організацій, які задовольняють потреби ЗСУ чи інших військових формувань. Далі йдуть ті, хто є важливими для забезпечення населення.
- Однак, варто розуміти, що ФОП не може бронювати власних співробітників. Це не передбачено законом України.
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