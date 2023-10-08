Як Україна звільняла "вишки Бойка": у ГУР розповіли невідомі деталі операції

Бійці ГУР звільнили так звані "вишки Бойка" – дві бурові газовидобувні платформи, що стоять на шельфі Чорного моря між островом Зміїний і західним узбережжям Криму. Це стало ще одним етапом підготовки до висадки на Тарханкуті.

Командир підрозділу ГУР "Артан" Віктор Торкотюк розповів, що саме його підлеглим поставили завдання взяти під конт­роль платформи. Росіяни з 2014 року використовували їх як допоміжні позиції для ППО і радіорозвідки.

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"Вишки Бойка" повернули під контроль України

Підрозділ ГУР досить швидко виконав завдання зі звільнення "вишок Бойка". Потім там організували штаб і своєрідну базу для подальшого десантування до Криму.

Росіяни побачили, що ми там перебуваємо і намагалися атакувати з винищувача. Але стріляли із простої гармати, тому дістати не змогли. Коли наші хлопці вистрілили з ПЗРК і пошкодили літаку крило, той полетів. Росіяни боя­лися до нас наближатися,

– розповів Торкотюк.

Також контроль над "вишками Бойка" допоміг вночі 13 вересня вдарити по судноремонтному заводу в Севастополі. Внаслідок цього великий десантний корабель окупантів і їхній підводний човен, здатний вести вогонь крилатими ракетами, зазнали критичних ушкоджень.

На думку експертів, українські бомбардувальники, які били по севастопольському заводу, заходили в точку пуску своїх ракет Storm Shadow саме з боку бурових платформ.

Окрім цього, льотчикам допоміг і той факт, що 23 серпня на західному узбережжі Криму модифікована українська ракета Нептун знищила сучасний російський комплекс ППО С-400 "Тріумф" вартістю 1,2 мільярда доларів.

Це ураження майже в режимі реального часу демонстрував безпілотник ГУР, який завис просто над комплексом. Російська ППО мала б збити його першим, але якимось чином цього вдалося уникнути.

Глава Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан зауважив, що завдяки поверненню контролю Києва над "вишками Бойка" також став можливим прохід суден з українським зерном, які йдуть із портів Одещини після виходу Росії із зернової угоди.