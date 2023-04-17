Крим – потенційний котел: Світан сказав, як знищити всі шляхи постачання і оточити півострів

9 років півострів Крим перебуває під російською окупацію. Майбутній український контрнаступ буде націлений, зокрема, і на повернення Криму до рідних територій.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він повідомив чотири найважливіші фактори під час майбутнього контрнаступу на Крим.

Важливо Капітуляція росіян у Криму була б за кілька місяців, – Черник сказав, яку зброя для цього треба

"Крим – це гіпотетичний котел для будь-якої армії, що там перебуває, якщо в неї немає зв'язку з материком через перешийки", – прокоментував полковник.

За словами Світана, постачання до Криму може відбуватися 4 шляхами.

Через Кримський міст. По сухопутному коридору: Ростов — Маріуполь — Мелітополь — Джанкой. Через повітря, за допомогою транспортних літаків на аеродроми в Криму. Морем, мовиться про морську ескадрилью Чорноморського флоту.

Як можливо оточити Крим

Полковник повідомив, для того, щоб перевести з оперативного оточення в повне оточення все кримське угруповання, по-перше, потрібно зруйнувати Кримський міст. По-друге, вийти на Азовське узбережжя, до цього готується майбутній український контрнаступ, аби перерізати сухопутний коридор.

По-третє, необхідно затопити всю Чорноморську ескадрилью. Росіяни мають до сотні суден у Чорному морі, приблизно на кожне судно потрібно по 2 ракети, рівня Harpoon, "Нептун" чи Storm Shadow.

По-четверте, потрібно буде збити російські літаки. Для цього буде недостатньо наземних систем протиповітряної оборони, для цього вкрай необхідні винищувачі. Мовиться про винищувачі рівня F-16. Без паливних баків бойовий радіус цих літаків 500 – 600 кілометрів, з ними – до 1000 кілометрів.

Тобто можливо повністю відрізати Крим від постачання. Це вже не оперативне, а повне оточення, а далі уже варто зачищати Крим від російської армії. Оптимальний варіант – за допомогою дальніх засобів ураження,

– розповів військовий експерт.

Світан розповів, як варто звільняти Кримський півострів: дивитись відео

Починати варто з Кримського мосту

Полковник вважає, що контрнаступ ЗСУ варто починати із знищення Кримського мосту. Він припустив, що Україна уже має засоби для його ураження. Уже відомо про роботу такого рівня засобів в районі Феодосії, коли було зруйновано російський зенітно-ракетний комплекс С-300. Дальність цієї зброї було приблизно 200 кілометрів.

Від Феодосії до Кримського мосту кілька десятків кілометрів, тому, я гадаю, це була попередня перевірка маршруту, певно, далі і почнемо. Спочатку знищимо Кримський міст, а потім почнемо наступати,

– резюмував Світан.