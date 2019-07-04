Як Баришівський районний суд прийняв несправедливі рішення щодо SkyUp та Катерини Рожкової

Про Баришівський районний суд Київської області, його рішення щодо компанії SkyUp та заступниці голови НБУ Катерини Рожкової – у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик розповів заступник голови правління Центру політико-правових реформ Роман Куйбіда.

– У таких ситуаціях йдеться про повернення такого негативного явища як рейдерство – перекладається, як атака. І власне, це атака на бізнес. E 2000-х роках це часто використовували, щоб зруйнувати чийсь бізнес або встановити над ним контроль.

– Ці методи, які протягом певного часу вдалося викоринити або зменшити їх використання, зараз повертаються в досить дивних масштабах.

Рішення щодо Катерини Рожкової

– Як на мене, тут не повинно бути дискусій щодо законності чи незаконності цього рішення. Вони очевидно є незаконними. Пояснення дуже просте, тому що вирішується, начебто, спір про спростування якоїсь недостовірної інформації.

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– І при цьому застосовується забезпечення позову, як фактично заборона здійснювати діяльність на цій посаді. Це захід, який абсолютно неадекватний, непропорційний. І взагалі, його можуть вживати тільки адміністративні суди.

– Щоб ця справа голови застуниці НБУ Катерини Рожкової потрапила в Баришівку, колишній власник підприємства подав позов до керівника свого підприємства, який проживає у цьому населеному пункті. Відповідачем зазначив першу заступницю голови НБУ і тому, зманіпулювавши, справа потрапила в це селище.



Катерина Рожкова

– Об’єднує такі ухвали те, що у них маніпулюють з юрисдикцією. Найчастіше, це не цивільний спір, а адміністративний. Проте для того, щоб обійти певні заборони, які є в кодексі адміністративного судочинства, подається, начебто, як цивільний спір. Розраховували на те, що судові рішення будуть виконуватися. Насправді, для посадових осіб передбачена навіть кримінальна відповідальність за їх невиконання.

– Проте тут повинна йти мова саме про кримінальну відповідальність щодо суддів, які ухвалили це рішення і щодо замовників, якщо вони будуть встановлені.

Рішення щодо SkyUp

– Фактично, авіакомпанія могла б зазнати таких збитків, які б привели б до банкрутства. Можливо, це був свідомий розрахунок тих, хто це робив. Насправді, це питання національної безпеки та нашого розвитку як держави.

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– Якщо дійсно рішенням районного суду можна зупинити цілий бізнес. А це фактично, рішення, яке не прийнято за результатами розгляду справи, а просто суд "намалював" ухвалу.

Що відомо про справу SkyUp?

24 травня Баришівський районний суд Київської області позбавив ліцензії українську авіакомпанію SkyUp Airlines на перевезення пасажирів. Рішення було винесе нібито за позовом невдоволеної пасажирки. Причиною в ухвалі вказано системне невиконання зобов'язань перед клієнтами, затримка рейсів і відсутність контролю за виконанням норм авіаційної безпеки.



У міністерстві інфраструктури України наголосили, що ухвала є недійсною, адже ліцензію на дозвіл польотів видає та анульовує лише Державна авіаційна служба.



Також у SkyUp додали, що пасажирка, яка подала позов, не користувалась послугами авіакомпанії і фізично не могла придбати квиток на рейс Київ-Шарм-ель-Шейх, як вказує у позові, тому що такі рейси є чартерними і квитки на них не продаються.

– Звичайно, це дуже поганий сигнал, який свідчить – судова реформа, яка запроваджувалася для очищення суддівського корпусу. І вона не дала свої результатів.

Після того, як виявилось, що позивачка проти українського лоукостеру SkyUp фейкова, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко. Саме вона припинила дію ліцензії авіакомпанії.