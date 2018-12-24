Як би виглядала збірна УПЛ без гравців "Шахтаря" та "Динамо"

В чемпіонаті України 18 турів залишилося позаду. За цей час було забито чимало голів, які принесли як феєричні перемоги так і неочікувані поразки. Лідирує "Шахтар", але й інші команди мали чим здивувати.

Кожного туру на сайті УПЛ викладалася статистика InStat, яка враховує ключові показники гравців у матчі. За їх результатами визначалися найбільш корисливі гравці, їх ефективність на полі, вплив на командний результат тощо. традиційно у цих списках лідирують гравці донецького "Шахтаря" та київського "Динамо". А якщо глянути на інших гравців не з цих грандів? Як би виглядала збірна УПЛ без представників цих двох клубів.

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За основу було взято схему 4-4-2. А найбільше представництво отримала луганська "Зоря" – одразу четверо гравців. Ще по двоє футболістів представляють полтавську "Ворсклу" та "Маріуполь". "Олександрія", яка йде на третій сходинці, представлена лише одним гравцем. Як і донецький "Олімпік" та львівські "Карпати".

Воротар: Луїс Феліпе (Зоря)

Лівий захисник: Богдан Михайличенко (Зоря)

Правий захисник: Ігор Пердута (Ворскла)

Центральні захисники: Віталій Вернидуб (Зоря) та Антон Кравченко (Олімпік)

Опорний півзахисник: Сілас (Зоря)

Лівий півзахисник: Владислав Вакула (Маріуполь)

Правий півзахисник: Олександр Кобахідзе (Ворскла)

Центральний атакувальний півзахисник: Василь Грицюк (Олександрія)

Форварди: Крістіан Понде (Карпати) та Руслан Фомін (Маріуполь)

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Варто зазначити, що за схеми 4-4-2 в стартову одинадцятку, за даними InStat, потрапляло 10 гравців "Шахтаря", і лише ще одним нападником гравець "Карпат" Крістіан Понде. Вона б виглядала ось так: П’ятов, Ісмаілі, Бутко, Матвієнко, Кривцов, Алан Патрік, Болбат, Марлос, Тайсон, Мораєс та Понде.