Як бідні євреї-мігранти з СРСР тримали у страху всю Америку

В 70-ті роки ХХ століття рівень загострення відносин між США та СРСР досягнув критичної межі. Холодна війна тривала. Як же так сталося, що в цей період російська мафія стала одним із найбільш впливових бандитських угрупувань у всій Америці – читайте в матеріалі.

СРСР 70-ті роки. Період, коли уряд дозволив євреям покинути територію країни і виїхати в Ізраїль на Батьківщину. 1968 року у ЦК КПСС надійшов лист зі спільною пропозицією Міністерства внутрішніх справ СРСР і КГБ про дозвіл на еміграцію євреїв. І як би це дивно не звучало, але саме ця подія стала початком формування російської мафії у США.

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А взагалі, російською мафією у Штатах називають будь-яких злочинців, які говорять російською. І не важливо, що ці люди можуть бути з України, Естонії чи, наприклад, Латвії.

Із 1969 по 1975 до Ізраїля прибуло приблизно сто тисяч євреїв із СРСР. Це лише частина із тих, хто покинув країну. Решта, а це десятки тисяч, вирішили шукати прихистку у Європі, США і в сусідніх до тодішньої Росії державах. Приблизно 40 тисяч євреїв потрапили до США. Це тільки ті, кому вдалося хоча би поганятися за "американською мрією", бо охочих прорватися до Штатів було набагато більше.

Місцева гавань для радянських емігрантів

Одразу ж по приїзду вони потрапляли на Брайтон-Біч, де починали дрібну підриємницьку діяльність. Словом, із середини 70-х, цей район у Нью-Йорку став відомим серед російськомовних євреїв із країн колишнього СРСР. Більшість була із Росії та України. А серед англомовних район дістав назву Little Odessa.

Що таке Little Odessa?

Little Odessa ("Маленька Одеса") – таку назву Брайтон-Біч отримав завдяки своїй дешевизні та близькості до води. А через постійне звучання російської мови, і схожість до курортного міста в Україні, його прозвали Одесою.



Брайтон-Біч

Час потрохи спливав, а євреїв у Брайтон-Біч все більшало. Ті, хто уже прибув і почав нове життя, запрошували своїх родичів, друзів і знайомих. Допомагали їм стати на ноги і назавжди забути про СРСР. Так на горизонті з'являється Євсєй Агрон.

Перший російський мафіозі в США

Він народився в СРСР, у єврейській родині і ,м'яко кажучи, життя його добряче потріпало... Він тричі відсидів, став "вором в законє", але навіть блатний титул не допоміг йому викарабкатися із лап бідності у тодішній Росії.



Євсєй Агрон

Він вирішив покинути країну і перебратися до США. Як ви уже здогадалися – на Брайтон-Біч. За кілька років Євсєй Агрон стане першим босом російської мафії у США. Тож він взяв квиток і першим ліпшим рейсом рушив підкорювати нові вершини.

В аэропорту, допустим приезжает, проходит таможеный осмотр представитель России: будь-то всемирно известный спортсмен, ученый, великолепный артист, талантливый великолепный бизнесмен – все ассоциируется с организованной преступностью. Мафия,

– розповів "вор в законє" В’ячеслав Іваньков.

Так, у США вже були наслухані про рівень криміналу в Росії і про їхні кримінальні угрупування. Але чому не перевірили Євсєя Агрона? На це відповідь є у журналістів. Вони вважають, що тут постаралися КГБшники. Нібито Агрону, як і іншім "діячам" російської мафії вдалося покинути територію СРСР тільки завдяки КГБ і кремлівській верхівці.

Як КГБ "чистило" СРСР від мафії

Таку тактику КГБшники використовували для того, щоб "почистити" СРСР від кримінальних злочинців та авторитетів. Вони підробляли їм документи, знімали судимості та відправляли у різні країни. За схожою схемою виїхало чимало босів російської мафії, у тому числі Борис Нейфельд, який згодом стане правою рукою Євсєя Агрона.

Становлення бандитського угрупування Агрона

Потрохи Агрон почав формувати свою банду. Основне джерело прибутку – рекет. Все як завжди. Мафіозі групами приходили до дрібних торгівців і брали із них своєрідний "податок" за дозвіл продавати свої товари. Гроші і авторитет Агрон зміг заробити дуже швидко.

Він ніколи не вів переговорів. Якщо йому відмовлялися платити, то в кращому випадку він забивав до пів смерті, в гіршому – убивав на місці.

Уся прекрасність російських кримінальних угрупувань у США в тому, що ви не можете затримати когось одного і повністю повалити режим. Ці організації будуються не на персоналіях чи лідерах, а потужних зв'язках, які можуть вижити після будь-якого удару.

Хто надавав підтримку босу російської мафії?

Очевидно, що діяльність банди Євсєя Ленінградського, як його називали у вузьких колах, не була вседозволеною. Їм вдалося піднятися на вершину кримінальної слави тільки завдяки іншим, потужнішим мафіям, які оперували в Штатах задовго до появи Вора в законе? і які дозволили йому стати на ноги. Ясно що не безкоштовно.

За збереження автономності Агрон платив відсотки від заробітку. І його "кришею" назвемо це так була сім'я Дженовезе.

Хто такі родина Дженовезе? Родина Дженовезе – одна із "П'яти сімей", яка контролює організовані злочинні угрупування у Нью-Йорку. У Сполучених Штатах цю родину більше знають під іменем Cosa Nostra, або італійська мафія.

Жорстокості і вседозволеності банді Ленінградського не було меж. Вирвавшись із лап бідності він ненаситно почав викачувати гроші звідусіль. А допомагав йому в цьому Борис Найфельд (Біба). Ще один емігрант, який у 70-х приїхав із СРСР.



Борис Найфельд (Біба)

Агрону сподобався його стиль ведення справ і він взяв Бібу персональним водієм і тілоохоронцем. А за сумісництвом Найфельд працював і бійцівською собакою Агрона. Він вибивав борги, контролював магазини і торгівців на вулицях Брайтон-Біч

Я грабував, погрожував і вимагав. Агрон знав про мою діяльність і дуже добре знав про мене. Одного разу він просто прийшов до мене і запропонував мені працювати разом із ним. Я погодився. Робив те, що вмів найкраще – погрожував, бив і стріляв,

– розповів член російської мафії Борис "Біба" Найфельд.

Ходять чутки, що 1980-го випадкова перехожа побачила, як Агрон зі своїми бійцями забивав одного продавця за несплату. Вона пішла до поліцейського відділку. За кілька днів її знайшли мертвою разом із сином у власному будинку. В обох жертв були вичавлені очі.

► Перший замах на життя Євсєя Ленінградського

Чим більше впливу у руках зосереджував Ленінградський, тим більше наживав собі ворогів. 1980-го під час прогулянки у парку його перестрів невідомий і всадив йому в живіт чотири кулі. Його забрали до лікарні, і врятували.

А поки він відлежувався на лікарняному ліжку, його охороняли солдати родини Дженовезе. Вони не могли втратити такого надійного партнера як Агрон, він же стабільно приносив їм дохід.

► Другий замах на життя Євсєя Леніградського

Євсєй чітко дав зрозуміти – він сам знайде замовника і особисто поквитається із ним. Та не судилося. За 4 роки, тобто 84-го історія повторилася знову. Цього разу його перестріли в ліфті. Кілер випустив 2 кулі – в шию і обличчя. Він знову вижив, але половина обличчя лишилася паралізованою.

Пізніше стане зрозуміло, полювання на Агрона веде впливовий наркоторгівець Борис Голдберг, який щедро платив найманцям за ліквідацію конкурента.

Зрештою, зрозумівши, що просто так Агрона не взяти, Голдберг через рік найняв 30 мексиканців, які просто затиснули в кут суперника. Ленінградському не залишалося нічого, крім як заключити мир і співпрацювати з ним. Але союз протримався недовго.

Смерть очільника російської мафії: різні версії

Того ж 1985-го йому винесли мізки. Він збирався їхати в баню. Тілоохоронець Найфельд чекав внизу біля машини. Та будинок Агрон не покинув. Кілер випустив 2 кулі в голову.

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Його смерть має дві версії:

• Перша – в банді Агрона завелися щурі, які хотіли перебрати важелі впливу на себе, і тому ліквідували його.

• Друга – Євсєй не догодив італійцям. А як відомо, італійська мафія переговори не веде.

Спочатку ми робимо бізнес, а вже потім ділимо гроші. Я думаю, що італійцям в цьому плані довіряти не можна. Я не вірю італійцям, а італійці не вірять росіянам. У них є сила, вплив і зв'язки. Італійці мають бізнес і людей по всій території США,

– про це зазначив член російської мафії Борис "Біба" Найфельд.

Найфельд говорить про так званий "бензиновий бізнес". Багатомільйонні махінації, які дозволяли дурити американський уряд і класти у свої кишені по 500 мільйонів доларів на рік. У 80-х ця схема заробітку стала популярною завдяки капо родини Коломбо Майклу Франчезе. Він був свого роду головним у цій справі, поки не попався у руки федералів.



Майкл Франчезе

Як працювала злочинна система:

На документах створювалася компанія, яка закуповувала бензин, а потім продавала його на заправки. Гроші перераховувалися цим нібито посередникам, а коли ставало ясно, що це обман, компанії вже не існувало в природі. Компанії з'являлися і зникали настільки швидко, що їх прозвали daisy chain, тобто ланцюжок ромашок.

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Так-от, спільники Агрона за його спиною працювали таким чином із італійцями. А коли сам Агрон про це дізнався, теж вирішив на цьому підзаробити. Однак, італійці у цей бізнес його не пустили.

За даними ФБР за спиною в Агрона працювали його ж люди - власники компанії оптового продажу бензину Михайло Марковіц і Лев Персітс. А також радник самого Агрона Давид Богатін.

Наступний глава російської мафії

Після смерті Ленінградського, вакантне місце зайняв інший російський мафіозі Марат Балагула. Він не менш впливовий, але більше дріб'язковий. За що пізніше і поплатиться. Тим не менш, він змінив стиль ведення справ російської мафії.



Марат Балагула

Білагула одразу забрав до себе горе-охоронця "Бібу" Найфельда. А крім цього, заключив контракти з італійцями – родиною Лукезе. Це дозволило майже моментально набрати обертів і гучно заявити про себе на весь Нью-Йорк.

Вони зовсім відмінні від тих кримінальних угрупувань, з якими мені доводилося мати справи раніше. Вони дуже добре навчилися виживати. Більшість із них колись була просто оточена людьми із КГБ. У них навички, без яких у тій країні, де вони народилися – не виживають,

– прокоментував колишній детектив поліції Нью-Йорка Ральф Цифареллі.

Найфельд і Балагула

Поки Балагула налагоджував зв'язки, Найфельд постійно тягався за ним і виконував роль партнера, який в разі відмови співпрацювати, діставав пістолет і грозився винести мізки. Їхня система працювала відмінно.

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Копи були безсилими, бо вибити хоч щось із російських мафіозі було нереально. Як мінімум тому, що більшість із тих, хто попадався до рук правоохоронців, не володіли англійською. Або принаймні прикидалися... Та й тим паче, що рядові бандити – це просто розхідний матеріал для російської мафії. Їх не цікавили особистості – тільки гроші.

Їхня структура дуже дивна і відмінна від нашої. Нема генералів чи капітанів, як це було у нас. Людина, яка приносить їм багато грошей – отримає багато уваги і піднімається у їхніх очах. Решта не важливо,

– розповів колишній капо родини Коломбо Майкл Франчезе.

Родина Лукезе берегла Балагулу як зіницю ока. 1986-го російський мафіозі Володимир Рєзніков намагався вбити Балагулу. Однак бійці родини Лукезе швидко стали на захист і без вагань убили Рєзнікова. Та навіть така "опіка" з боку італійських мафіозі не допомогла Балагулі.

Ліквідація Балагули

Йому вдавалося провертати багатомільйонні махінації, а попався він всього лише на шахрайстві із кредитними картками. Якщо порівнювати потенційний заробіток від такої діяльності, то це і близько не стояло поряд із сотнями мільйонів із бензинових операцій.

Однак, його партнер по цьому "бізнесу" видав його правоохоронцям. Балагула втік, але за три роки його вдалося затримати у Німеччині. На цій ноті його епоха як боса російської мафії у США закінчилася. Його видали в США і засудили до 8 років тюрми. Кілька разів вирок переглядали вже з новими обвинуваченнями. Балагула відсидів термін і 2004-го вийшов із в'язниці.



Нова епоха в російській мафії

Вакантне місце зайняв Борис Найфельд. І. чесно кажучи, йому як не щастило в охороні босів, так і в управлінні угрупуванням. За його верховенства російська мафія перевернулася із ніг на голову. Саме завдяки Найфельду, ФБР почали копати на росіян глибше.

Все почалося з того, що Біба втратив контроль над бензиновими махінаціями. І тут понеслось. Його привабив героїн. Із бензинового короля, він захотів стати героїновим.

Брав товар у Сінгапурі, і через Польщу в корпусах і коробках від телевізорів привозив до СШ. Якщо в грошах – 2 мільйони в місяць. Але довго так працювати не судилося.

Один дилер порушив правила і продавав наркотики на вулиці неперевіреним особам. Так ми і попалися. Усе пішло на дно,

– розповів член російської мафії Борис "Біба" Найфельд.

Війна російських угрупувань у США

Найфельду на заваді став інший мафіозі - Моня Ельсон. 1991-го його люди підклали під автомобіль Найфельда вибухівку, але Борису пощастило – вона не спрацювала. Коли він дізнався про замах, то одразу вирішив помститися. Він вистежив Ельсона і випустив йому в живіт 5 куль. Ліквідувати не вдалося.



Моня Ельсон

Ці російські емігранти, яких ми іменуємо російською мафією невимовно жорстокі. Це закмкнене коло. Банда. Дуже скоро ця банда може переворитися на армію,

– зазначив американський поліцейський.

Затишшя в осередку мафії

Війну між російськими бандами перервало ФБР. Бібу і Моню потіснили до 92-го. Війна затихла. Контроль взяв Япончик про якого ми роповідали у минулій серії.

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Новий персонаж у російській мафії

Давайте повернемося у 70-ті. Там з'явився ніяк не дотичний до наших сьогоднішініх персонажів герой – одесит Леонід Файнберг на прізвисько Тарзан.



Леонід Файнберг (Тарзан)

Починаючи із самих низів він стане одним із найвідоміших представників російської мафії у світі. А почалося все з Маямі, де він відкрив свій нічний клуб "ПОРКІ".

Тарзан використовував "ПОРКІ", як місце для зустрічей впливових мафіозі. Ви могли прийти туди, сказати Тарзану, що у вас за справа і що вам для цього потрібно, а він уже зводив клієнтів із потрібними людьми. Він як амбасадор у кримінальному світі,

– пояснив агент DEA у відставці Брент Ітон.

Основні джерела доходів Тарзана – робота із колумбійцями. 93-го він працював із бароном Хуаном Алмеідою. Він шукав можлвості для поставок наркотиків, а Тарзан швидко ці молживості знайшов.

Після завершення Холодної війни в тодішній Росії залишилося стільки військової техніки, що її можна було хоч безкоштовно дарувати першому зустрічному. Ну і, звісно, все це перепродавалося і дерибанилося як тільки можна було. Так-от, барон запитав у Тарзана, чи можна десь придбати субмарину для переправки наркотиків під водою. І відповідь довго чекати не змусила.

Я подзвонив свєму другу, який працював в уряді, і сказав: "Дозволь поставити тобі тупе питання: "Чи можливо якось купити субмарину?" А він мені каже: "З ракетами чи без ракет?" І коли він сказав мені про це, я зрозумів, що наступного тижня ми реально поїдемо за субмариною,

– розповів Леонід Файнберг, член російської мафії.

Але провернути цю справу йому не вдалося. 97-го його затримали за наркоторгівлю і на 37 місяців закинули до в'язниці. Крім наркотиків, він отримав ще 30 обвинувачень. Але через співпрацю з урядом Тарзан вийшов достроково, і його депортували в Ізраїль.

Я одразу йому сказав: "Хлопче, ти вляпався по самі вуха. Тому тобі доведеться розповісти нам все, що знаєш про російську мафію. Ти або говориш з нами і йдеш додому, або мовчиш, але йдеш в тюрму,

– прокоментував агент DEA у відставці Брент Ітон.

Закінчення епохи російської мафії

В кінці 90-х діяльність російської мафіїї жорстко присікали федерали, тому мафії довелося трохи залягти на дно. Правоохоонці почали ретельніше ставитися до росіян, які прибували у США. Перевіряли всіх, бо у списках ФБР, членами російської мафії були і інженери, і лікарі, і люди найрізноманітніших професій.

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Чим далі від нульових, тим складніше кримінальним угрупуванням виживати у такій країні як США. Уряд і правоохоронні структури всіма можливими способами перешкоджають їм. Принаймні, намагаються. Ліквідація свідків і жорстокі побиття уже давно в минулому. Мафія залишається в тіні, але разом з тим... тримає руку на спусковому гачку. Готова вистрілити у будь-який момент.