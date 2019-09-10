Найжорстокіші байкери США: страшна правда про банду Pagans MC

США вважають батьківщиною байкерських формувань. Серед найвідоміших є клуб Pagans MC, який став одним із найнебезпечніших, найтаємніших і найжорстокіших у країні.

Історія заснування

Назва клубу тісно пов'язана з емблемою цих байкерів. На ній зображений германо-скандинавський вогняний велетень Сутр, який тримає у руках вогняний меч. За легендою, Сутр цим мечем зрубає світове дерево і почне кінець світу.

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Історія "язичників" починається 59-го року у Меріленді, а точніше у маленькому окрузі під назвою Графство принца Георга. Звичайний, нічим не примітний чоловік Лоу Добкін вирішив створити свій мотоклуб. Біографія Добкіна досі до кінця не досліджена, але ходять легенди, що окрім любові до мотоциклів він цікавився метеликами і навіть мав власну колекцію цих комах.

На початках до Pagans входило всього 13 людей – найближчі друзі Добкіна. Усі вони роз'їжджали у джинсових куртках на мотоциклах британської фірми Тріумф. Єдиним заняттям цієї тринадцятки були гонки і заїзди дорогами Меріленду.



Спершу в Pagans MC входило лише 13 людей

Їхній стиль життя швидко привернув увагу інших байкерів. Нерідко представники інших клубів добровільно здавали свої нашивки і приєднувалися до банди "язичників".

Їх класифікує їхня антисоціальна поведінка і закритість у собі. Вони почуваються розкутими і вільними тільки тоді, коли перебувають у своєму байкерському колі,

– пояснив спецагент ФБР Дарелл Донс.

До 60-го року досить швидко поповнивши свої ряди, Pagans створили свою символіку і почали задумуватися над обранням президента.



Головним атрибутом "язичників" є джинсовий жилет

Символіка

Невід'ємним атрибутом "язичників" є їхній джинсовий жилет. Напис на верхньому рокері означає назву клубу – Pagans MC, а от нижній – це місцеперебування. Зазвичай, байкери там пишуть розташування чаптеру, але "язичники" через свій далеко не законослухняний спосіб життя локації своїх клубів не розкривають, тому замість локації там просто напис "Східне Узбережжя" – це територія, де вони найбільш поширені.



На верхньому рокері зображено назву клубу

А от по центру головна емблема – вогняний велетень Сутр. До списку ще можна додати і різноманітні нашивки. Наприклад, цифра 4 – це девіз "Live and Die", 5 – нацистська символіка SS, 7 – у пам'ять про когось, а от цифра 13 – означає що член Pagans MC з першого, материнського клубу. Усе це зображають у трьох кольорах: синьому, червоному і білому.

Наша символіка показує наш стиль життя. Насильство, постійні війни і захист своїх територій – це повсякденне життя байкерів Pagans MC,

– сказав колишній президент Pagans MC Джиммі Де Грегоріо.

Стиль життя байкерів

До початку 70-х такого повсякденного життя і антисоціальної поведінки у "язичників" не було. Вони позиціюнували себе як мотолюбителі і не більше. Жорстокість і насильство зародилися уже після того, як Pagans зіткнулися із іншим мотоклубом – Sons of Satan.

Що відомо про Sons of Satan? Американський клуб байкерів 1%, заснований у 1949 році. Відомий своєю жорстокістю і насильницькими методами розбору із ворожими мотоклубами.

Дивіться відео про байкерський клуб Pagans MC:

Зустріч відбулася у Пенсильванії на початку 70-х. Обидва клуби хотіли помітити територію своїми чаптерами. Конфлікту уникнули тільки тому, що тодішній президент "язичників" і лідер "сатаністів" Джон Маррон на прізвисько "Сатана" стали дуже хорошими друзями. Згодом Маррон перейшов до "язичників" і став їхнім президентом, а клуб Sons of Satan перетворився у клуб підтримки Pagans, хоча і роз'їжджали вони у своїй рідній символіці, а не в емблемах "язичників".

"99% людей живуть у цьому суспільстві сповідуючи закони. Вони намагаються бути добропорядними громадянами. Наше ж призначення – жити за своїми законами й ґвалтувати цей світ", – заявив Джиммі Де Грегоріо.



Байкери Sons of Satan

От приблизно такі погляди почали сповідувати "язичники", коли контроль над ними узяв Джон Маррон. Байкери влаштовували гучні вечірки, рейди на ворожі мотоклуби (серед яких, до речі, Hells Angels), а у списку ще рекет, мародерство і сутенерство.

Словом, до середини 70-х "язичники" з мирних мотолюбителів перетворилися на монстрів на колесах, які тероризували Східне узбережжя США.

Про способи заробітку байкерів Pagans – дивіться у програмі.