Самые жестокие байкеры США: страшная правда о банде Pagans MC

США считают родиной байкерских формирований. Среди самых известных – клуб Pagans MC, который стал одним из самых опасных, самых секретных и самых жестоких в стране.

История основания

Название клуба тесно связано с эмблемой этих байкеров. На ней изображен германо-скандинавский огненный великан Сутр, который держит в руках огненный меч. По легенде, Сутр этим мечом срубит мировое дерево и начнет конец света.

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История "язычников" начинается в 59-м году в Мэриленде, а точнее в маленьком округе под названием Графство принца Георга. Обычный, ничем не примечательный мужчина Лоу Добкин решил создать свой мотоклуб. Биография Добкина до сих пор до конца не исследована, но ходят легенды, что кроме любви к мотоциклам он интересовался бабочками и даже имел собственную коллекцию этих насекомых.

В начале в Pagans входило всего 13 человек – ближайшие друзья Добкина. Все они разъезжали в джинсовых куртках на мотоциклах британской фирмы Триумф. Единственным занятием этой тринадцатки были гонки и заезды по дорогам Мэриленда.



Сперва в Pagans MC входили всего 13 человек

Их стиль жизни быстро привлек внимание других байкеров. Нередко представители других клубов добровольно сдавали свои нашивки и присоединялись к банде "язычников".

Их классифицирует их антисоциальное поведение и закрытость в себе. Они чувствуют себя раскованными и свободными только тогда, когда находятся в своем байкерском кругу,

– пояснил спецагент ФБР Дарелл Донс.

До 60-го года достаточно быстро пополнив свои ряды, Pagans создали свою символику и начали задумываться над избранием президента.



Главным атрибутом "язычников" является джинсовый жилет

Символика

Неотъемлемым атрибутом "язычников" является их джинсовый жилет. Надпись на верхнем рокере означает название клуба – Pagans MC, а вот нижний – это местопребывание. Обычно, байкеры там пишут расположение чаптера, но "язычники" из-за своего далеко не законопослушного образа жизни локации своих клубов не раскрывают, поэтому вместо локации там просто надпись "Восточное Побережье" – это территория, где они наиболее распространены.



На верхнем рокере изображено название клуба

А вот по центру главная эмблема – огненный великан Сутр. В список еще можно добавить и разнообразные нашивки. Например, цифра 4 – это девиз "Live and Die", 5 – нацистская символика SS, 7 – в память о ком-то, а вот цифра 13 – означает, что член Pagans MC из первого, материнского клуба. Все это изображают в трех цветах: синем, красном и белом.

Наша символика показывает наш стиль жизни. Насилие, постоянные войны и защита своих территорий – это повседневная жизнь байкеров Pagans MC,

– сказал бывший президент Pagans MC Джимми Де Грегорио.

Стиль жизни байкеров

До начала 70-х такой повседневной жизни и антисоциального поведения у "язычников" не было. Они позиционировали себя как мотолюбители и не более. Жестокость и насилие зародились уже после того, как Pagans столкнулись с другим мотоклубом – Sons of Satan.

Что известно о Sons of Satan? Американский клуб байкеров 1%, основанный в 1949 году. Известный своей жестокостью и насильственными методами разбора с вражескими мотоклубами.

Смотрите видео о байкерском клубе Pagans MC:

Встреча состоялась в Пенсильвании в начале 70-х. Оба клуба хотели пометить территорию своими чаптерами. Конфликта избежали только потому, что тогдашний президент "язычников" и лидер "сатанистов" Джон Маррон по прозвищу "Сатана" стали очень хорошими друзьями. Впоследствии Маррон перешел к "язычникам" и стал их президентом, а клуб Sons of Satan превратился в клуб поддержки Pagans, хотя и разъезжали они в своей родной символике, а не в эмблемах "язычников".

"99% людей живут в этом обществе исповедуя законы. Они пытаются быть добропорядочными гражданами. Наше же предназначение – жить по своим законам и насиловать этот мир", – заявил Джимми Де Грегорио.



Байкеры Sons of Satan

Вот примерно такие взгляды стали исповедовать "язычники", когда контроль над ними взял Джон Маррон. Байкеры устраивали шумные вечеринки, рейды на вражеские мотоклубы (среди которых, кстати, Hells Angels), а в списке еще рэкет, мародерство и сутенерство.

Словом, к середине 70-х "язычники" из мирных мотолюбителей превратились в монстров на колесах, которые терроризировали Восточное побережье США.

О способах заработка байкеров Pagans – смотрите в программе.