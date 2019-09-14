Звірська банда La Eme – тюремне угрупування в Мексиці, де вчать убивати на місці

La Eme або ж Мексиканська Мафія – жорстока тюремна банда, яка зародилася в Каліфорнії, де відсиджують свої терміни більшість ґвалтівників, серійних убивць і звичайно ж – самі члени вуличних угрупувань.

Абсолютна більшість тюремних банд зародилися саме тут – у Каліфорнії.

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Це стосується таких тюремних монстрів як: MS-13, 18 Street Gang, Crips, Bloods, Арійське братство і багато інших. Загартовані тюремними умовами після середини 20-го століття вони поширилися і за межами пенітенціарних установ.

Темшошкірі збивалися у свої групи, білі у свої, а латиноси у свої. Всі вони стали не просто групками людей, а етнічними бандами, – розповів поліцейський Річард Валдемар.

Як зародилася мафія та хто її засновник

Історія цього мафіозного угруповання розпочинається у каліфорнійській тюрмі Д'юел у 50-х. На горизонті з'явився Луїс Флорес – латиноамериканець, а за сумісництвом вуличний бандит, якого привезли зі східного Лос-Анджелеса. Зрозумівши, що на самоті у такому місці він довго не протягне, Луїс почав збирати довкола себе інших латиносів із різних кримінальних банд під приводом захисту від інших тюремних угрупувань. Переважно – від темношкірих, які у 50-х заочно контролювали практично усі нелегальні процеси у неволі.

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Луїс Флорес звертав увагу ув'язнених на те, що права латиносів у тюрмах утискаються. Таким чином йому вдалося об'єднати довкола себе лідерів найрізноманітніших вуличних банд Лос-Анджелеса.



Луїс Флорес

До 1957 року група складалася із 13-х босів вуличних банд. Усі рішення ухвалювалися шляхом консенсусу. Згодом це дало поштовх до створення окремого тюремного угрупування, яке іменувало себе La Eme або ж Мексиканська Мафія.





Що відомо про La Eme

Але захист від інших тюремників далеко не єдина причина появи на світ такого монстра як La Eme. По-перше, латиноси хотіли отримати контроль над нелегальним тюремним ринком. По-друге, мріяли об'єднати довкола себе усі мексиканські вуличні банди. Навіть ті, які ворогують між собою. Аби і у в'язниці, і поза її межами стати найпотужнішою мафією США. Усі свої мрії, бажання та ідеї вони по-троху почали втілювати в життя.

Найефективніший спосіб перетворити мирну людину у жорстоку – відправити її у тюрму. З одного боку, людина має бути безжалісною. Так вона зможе вижити у в'язниці. А з іншого – у тюрмі до них ставляться як до тварин. Їх ламають, б'ють і так далі. Одне насильство породжує інше,

– зазначив університет Нью-Йорка Джеймс Гілліган.

Кого обирали в ряди La Eme

От саме таких людей і набирали у свої ряди La Eme. Шукали найбільш лютих злочинців і вербували їх. І така тактика була виправданою: в'язні боялися зв'язуватися із мафією... Достатньо було побачити, що з ними серійні убивці, терористи, наркодилери і кримінальні авторитети – і до учасників ставилися із неабияким острахом.

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На початках, щоб стати членом La Eme, потрібно було мати на своєму рахунку убивство. І чим більше, тим краще – від цього залежить "посада" в ієрархічній структурі управління.

У нашій організації велику роль відіграють убивства. Ми ідентифікуємо один одного за кількістю убивств. Частково, це робиться для того, щоб заробити собі авторитет, а частково і для того, що так вимагає наша організація,

– пояснив член La Eme Рене Енріке.



Рене Енріке

Щоправда, долучитися до банди непросто. Самого лише факту убивства недостатньо. На новобранця звернуть увагу тільки тоді, коли його зарекомендує один із членів угрупування. Це правила клятви на крові, яка крім цього вимагає поставити на перше місце банду, а не сім'ю. Забороняє визнавати існування мафії в присутності представників закону або звичайних людей. А також забути усі вуличні конфлікти між учасниками різних банд. Вимагає поваги до інших членів угрупування і ще багато інших правил. За порушення хоча би одного пункту карають смертю.

Вони убивають не миттєво. Спочатку ваше серце б'ється в агонії від страху... Потім вони нападають і б'ють у такі органи, щоб ваше серце викачало із вас максимальну кількість крові за мінімальний час,

– сказав детектив Крістофер Брендон.

Вижити після нападу неможливо: як вбивали La Eme

Словом, вижити після нападу La Eme неможливо. Мексиканська Мафія ніколи не вступає у переговори із тими, хто провинився. Їхній кодекс і тюремний стиль життя вчить убивати на місці.

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Особлива жорстокість – серед молодих членів угрупування. По приїзду в тюрму їх вчать як правильно різати, бити, колоти. Викладається майстерклас із тактики нападу на потенційну жертву. До речі, один із найпростіших методів убивства у тюрмі – вуличний бунт. Троє в'язнів починають бійку і поки усі відволікають увагу, розмахуючи кулаками, спеціальні люди із заточками тихо прибирають жертву.

Тюрма – це джунглі, де ти маєш знайти спосіб вижити. Якщо у тебе намає на кого покластися, або у кого попросити допомоги, то тобі доведеться постійно оглядатися через плече. Тюрма – це дім наповнений газом і будь якої мині він може спалахнути,

– поділився в'язень Тревіс Евенов.

До 1961 року у Д'юелі вплив і авторитет "Мексиканців" бу безмежним. Не мало кордонів і насильство. Вони не втрачали нагоди напасти на інших ув'язнених навіть за найменшої підозри у загрозі їхній банді. Діяли на випередження.

Того ж 1961 року, щоб знизити рівень насильства, кількох членів La Eme вирішили перевести до державної каліфорнійської в'язниці Сан-Квентін. До чого призвели намаганнях розділити таким чином мафію на дві частини – дивіться у відео програми.