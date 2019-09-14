Зверская банда La Eme – тюремная мексиканская группировка, где учат убивать на месте

La Eme или же "мексиканская мафия" – жестокая тюремная банда, зародившаяся в Калифорнии, где отсиживают свои сроки большинство насильников, серийных убийц и конечно же – сами члены уличных группировок.

Абсолютное большинство тюремных банд зародились именно здесь – в Калифорнии.

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Это касается таких тюремных монстров, как MS-13, 18 Street Gang, Crips, Bloods, Арийское братство и многих других. Закаленные тюремными условиями после середины ХХ века они распространились и за пределами пенитенциарных учреждений.

Темнокожие сбивались в свои группы, белые в свои, а латиносы в свои. Все они стали не просто группами людей, а этническими бандами, – рассказал полицейский Ричард Валдемара.

Как зародилась мафия и кто ее основатель

История этой мафиозной группировки начинается в калифорнийской тюрьме Дьюэл в 50-х. На горизонте появился Луис Флорес – латиноамериканец, а по совместительству уличный бандит, которого привезли из восточного Лос-Анджелеса. Поняв, что в одиночестве в таком месте он долго не протянет, Луис начал собирать вокруг себя других латиносов из различных криминальных банд под предлогом защиты от других тюремных группировок. Преимущественно – от темнокожих, которые в 50-х заочно контролировали практически все нелегальные процессы в неволе.

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Луис Флорес обращал внимание заключенных на то, что права латиносов в тюрьмах ущемляются. Таким образом ему удалось объединить вокруг себя лидеров самых разных уличных банд Лос-Анджелеса.



Луис Флорес

До 1957 года группа состояла из 13 боссов уличных банд. Все решения принимались путем консенсуса. Впоследствии это дало толчок к созданию отдельной тюремной группировки, которая именовала себя La Eme или же "мексиканской мафии".



Что изестно о La Eme

Но защита от других тюремщиков – далеко не единственная причина появления на свет такого монстра, как La Eme. Во-первых, латиносы хотели получить контроль над нелегальным тюремным рынком. Во-вторых, мечтали объединить вокруг себя все мексиканские уличные банды. Даже те, которые враждуют между собой. Чтобы и в тюрьме, и за ее пределами стать самой мощной мафией США. Все свои мечты, желания и идеи они понемногу начали воплощать в жизнь.

Самый эффективный способ превратить мирного человека в жестокого – отправить его в тюрьму. С одной стороны, человек должен быть безжалостным. Так он сможет выжить в тюрьме. А с другой – в тюрьме к ним относятся как к животным. Их ломают, бьют и так далее. Одно насилие порождает другое,

– отметил преподаватель университета Нью-Йорка Джеймс Гиллиган.

Кого набирали в ряды La Eme

Вот именно таких людей и набирали в свои ряды La Eme. Искали наиболее свирепых преступников и вербовали их. И такая тактика была оправданной: заключенные боялись связываться с мафией... Достаточно было увидеть, что с ними серийные убийцы, террористы, наркодилеры и криминальные авторитеты – и к участникам относились с изрядным страхом.

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В начале, чтобы стать членом La Eme, нужно было иметь на своем счету убийство. И чем больше, тем лучше – от этого зависит "должность" в иерархической структуре управления.

В нашей организации большую роль играют убийства. Мы идентифицируем друг друга по количеству убийств. Частично это делается для того, чтобы заработать себе авторитет, а частично и для того, что так требует наша организация,

– пояснил член La Eme Рене Энрике.



Рене Энрике

Правда, приобщиться к банде непросто. Самого лишь факта убийства недостаточно. На новобранца обратят внимание только тогда, когда его зарекомендует один из членов группировки. Это правило клятвы на крови, которое требует поставить на первое место банду, а не семью. Запрещается признавать существование мафии в присутствии представителей закона или обычных людей. А также нужно забыть все уличные конфликты между участниками различных банд. Также требуют уважения к другим членам группировки. Есть еще много других правил. Нарушение хотя бы одного пункта карается смертью.

Они убивают не мгновенно. Сначала ваше сердце бьется в агонии от страха... Потом они нападают и бьют в такие органы, чтобы ваше сердце выкачало из вас максимальное количество крови за минимальное время,

– сказал детектив Кристофер Брэндон.

Выжить после нападения невозможно: как убивали La Eme

Словом, выжить после нападения La Eme невозможно. Мексиканская мафия никогда не вступает в переговоры с теми, кто провинился. Их кодекс и тюремный стиль жизни учит убивать на месте.

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Особая жестокость – среди молодых членов группировки. По приезду в тюрьму их учат как правильно резать, бить, колоть. Дают мастер-класс по тактике нападения на потенциальную жертву. Кстати, один из самых простых методов убийства в тюрьме – бунт. Трое заключенных начинают драку и пока все отвлекают внимание, размахивая кулаками, специальные люди с заточками тихо убирают жертву.

Тюрьм – это джунгли, где вы должны найти способ выжить. Если тебе не на кого положиться, или не у кого попросить помощи, то тебе придется постоянно оглядываться через плечо. Тюрьма – это дом, наполненный газом, и в любую минуту он может вспыхнуть,

– поделился заключенный Трэвис Эвенов.

До 1961 года в Дьюэле влияние и авторитет "мексиканцев" были безграничными. Не имело границ и насилие. Они не упускали случая напасть на других заключенных даже при малейшем подозрении в угрозе их банде. Действовали на опережение.

В том же 1961 году, чтобы снизить уровень насилия, нескольких членов La Eme решили перевести в государственную калифорнийскую тюрьму Сан-Квентин. К чему привели попытки разделить таким образом мафию на две части – смотрите в видеопрограмме.