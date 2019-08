Убивали прохожих ради забавы: шокирующие факты о мексиканском картеле Tijuana Cartel

Мексиканские картели – наркотические корпорации, которые сделали эту страну одной из самых опасных в мире. В течение 2018 года в Мексике погибли более трех тысяч человек, а это 91 труп ежедневно. Все это результат войны за контроль над наркотрафиком. А одной из первопричин насилия и террора стал Феликс Гальярдо.

Феликс Гальярдо – мексиканский наркобарон. В мире наркокартелей получил кличку "Крестный отец". Именно он дал жизнь таким картели как "Гольфо", "Лос Сетас", "Синалоа" и "Тихуана".

В 1980 году Феликс Гальярдо вместе со своими сообщниками основали картель "Гвадалахара". В начале они зарабатывали на переправке героина и марихуаны в США. Набравшись опыта и денег, гвадалахарци нашли себе партнеров в Колумбии и заключили контракты на поставки кокаина. Фактически, Гальярдо стал первым мексиканским бароном, который начал работать с колумбийским направлением.

Картель "Гвадалахары" не покупал, а брал кокаин в колумбийцев и перевозил его в США. Полученные деньги возвращали колумбийским баронам, а те просто платили Гальярдо за услуги дистрибуции. Сотрудничество с колумбийцами приносило больше денег. Стремительное расширение картеля логично привлекло внимание полицейских, которые быстро взялись за рейды и обыски.



Расширение картеля привлекло внимание полицейских

Гальярдо же пришлось залечь на дно. И пока правоохранители по-чуть-чуть прикрывали деятельность картеля, наркобарон придумывал довольно простую схему, которая расширяла его влияние: Гальярдо разрешил торговать другим, собирая с них проценты. По сути, он их "крышевал".

Штат Санилоа, например, достался Хоакину Гусману Лоэра по прозвищу "Эль Чапо". Со временем, ему удастся создать столь мощный наркотический синдикат, в списках ФБР он станет преступником номер один после Бен Ладена. Штат Тихуана Гальярдо "подарил" братьям Арельяно-Феликс, которые впоследствии станут лидерами и основателями того же Тихуанскього картеля.

Они использовали все пути поставок, которые предоставил им Феликс Гальярдо, а заодно были такими же жестокими, как их и учил обращаться картель "Гвадалахары",

– сказал экс-агент ФБР Буч Этеридж.

Получив практически полную свободу действий, брать Арельяно-Феликс несколько изменили формат сотрудничества с колумбийцами.

Что изменилось?



1. Они уже не брали товар, а покупали его.

2. Вместо колумбийских маршрутов, проделали собственные.

3. Появились новые точки сбыта – американская Калифорния.

Все это в сочетании позволило быстро получить авторитет и громко заявить о себе другим картелям.

Они больше не были дистрибьюторами колумбийцев. Это дало им возможность стать намного сильнее на рынке США, чем сами колумбийцы,

– пояснил спецагент Стивен Дункан.

Успех принесло географическое положение. От Тихуаны к границе с американским Сан-Диего всего 4,5 километра. Товар сбывался молниеносно быстро. Все поставки, операции и логистику разработал Бенжамин Арельяно-Феликс – лидер картеля.



Лидер картеля Бенжамин Арельяно-Феликс

Держать примерную дисциплину помогал брат – Рамон Арельяно-Феликс, который стал первым заместителем Бенжамина. Он отвечал за безопасность картеля, имел в распоряжении разнообразную оружие и хорошо обученных головорезов. "Изюминкой" исполнительной власти в лице Рамона – стала креативность. Если Бенжамин приказывал кого убрать, то Рамон не просто выполнял приказ, для него это было целое искусство, ритуал: топил в кислоте, сбрасывал в жертву диким животным или расчленял.

Он был человеком, которого боялись в других картелях. Больной на голову. Если Рамон у вас за спиной, то знайте – он не остановится пока не доберется до вас,

– вспомнил Дункан.

Дела картеля постепенную шли вверх. Но так продолжалось до 1989 года, пока крестный отец Феликс Гальярдо не оказался за решеткой. Обвинению в продаже, изготовлении и распространении наркотиков, Гальядо на 37 лет загремел в тюрьму. Мексиканский наркокороль, который в обмен на разрешение продавать наркотики требовал мира между наркобаронами, ситуацию больше не контролировал. Наркотический мир Мексики начало лихорадить: страна оказалась на пороге подлинной войны.



The New York Times – "In Mexico, Drug Roots Run Deep" 1989

Чтобы защищаться от вражеских картелей и правоохранительных структур, Тихуана активно пополняла свои ряды. Вербовкой занимался Рамон. Подавляющее большинство членов группировки – мексиканцы с криминальным прошлым. Другие новоприбывшие – обычные уличные бандиты из США. Тихуанский картель набирал в свои ряды американцев, которых преследовало законодательство. В обмен на убежище в Мексике они требовали оружие, деньги и преданность картелю.

К Тихуанскому картелю присоединился и Дэвид Барон. В 1992 году он тренировал новобранцев на специальных полигонах. Его сразу же назначили исполнительным начальником эскадронов смерти. В списке любимых хобби – убийства мирных граждан. Их жгли, резали, пытали и все это по двум причинам: ради развлечения и жертвоприношений местной религии Santa Muerte.

Нормальные люди молятся Santa Muerte, а наркобароны приносят ей жертвы. Они относятся к ней, как к Богу. Например, обезглавливают людей и все это приносят Santa Muerte,

– заявил экс-член картеля Мигель Лавенант.

Пальцы, кисти рук, зубы и ноги – все это можно найти просто гуляя по улицам. Издевательство над трупами – это любимое занняття бойцов Тихуанского картеля. Отсутствие у человека конечностей и зубов только усложняет работу судмедэкспертов. Они банально не в состоянии узнать тело.

Места откуда можно взять ДНК – это кости. Но если они были закопаны очень долго, то найти ДНК очень сложно. Гораздо проще, как мы обычно это и делаем – ищем ДНК в зубах. Но есть проблема – их не так просто найти,

– пояснил судебный антрополог Маделин Хинксом.

Кокаин реками плыл в США. Буквально. А еще под землей, в воздухе и даже через границу. Многотонные поставки кокаина, марихуаны, метамфетамина и героина принесли влияние, деньги и авторитет. Тихуанский картель просочился в круг местных правительств и правоохранительных структур. В своем штате бароны чувствовали себя как рыба в воде.

Журналистка Адела Наварро подчеркнула, что подкуп полицейских позволил проводить любые сделки без последствий. А вот те, кто отказывался брать деньги – обычно становились жертвами расправы. Картель "Тихуана" всегда был на шаг впереди. Для предупреждения атак со стороны правительства или враждебных картелей, в городах были выставлены радары и надзиратели, а руководили всем этим из специальных информационных центров. Поэтому поставки товаров практически никогда не перебивались. А добавьте к этому еще информаторов в различных структурах, которые сливают картелю абсолютно всю информацию.



Те, кто отказывался брать деньги – обычно становились жертвами расправы

Длительный промежуток времени тихуанский картель был известной многонациональной организацией, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков. Члены картеля контролировали потоки кокаина, марихуаны и другие виды наркотиков через пограничные города Тихуана и Мехикали. Его операции распространялись на юг Мексики, США и Колумбию.

