Как бедные евреи-мигранты из СССР держали в страхе всю Америку

В 70-е годы ХХ века уровень обострения отношений между США и СССР достиг критического предела. Холодная война продолжалась. Как же так случилось, что в этот период русская мафия стала одной из самых влиятельных бандитских группировок в Америке – читайте в материале.

СССР 70-е годы. Период, когда правительство разрешило евреям покинуть территорию страны и выехать в Израиль на Родину. В 1968 году в ЦК КПСС поступило письмо с совместным предложением Министерства внутренних дел СССР и КГБ о разрешении на эмиграцию евреев. И как бы это странно не звучало, но именно это событие стало началом формирования русской мафии в США.

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А вообще, русской мафией в Штатах называют любых преступников, которые говорят на русском. И не важно, что эти люди могут быть из Украины, Эстонии или, например, Латвии.

С 1969 по 1975 год в Израиль прибыло примерно сто тысяч евреев из СССР. Это лишь часть из тех, кто покинул страну. Остальные, а это десятки тысяч, решили искать пристанища в Европе, США и в соседних к тогдашней Россией государствах. Примерно 40 тысяч евреев попали в США. Это только те, кому удалось хотя бы погоняться за "американской мечтой", потому что желающих прорваться в Штаты было гораздо больше.

Местная гавань для советских эмигрантов

Сразу же по приезду они попадали на Брайтон-Бич, где начинали мелкую приятную деятельность. Словом, с середины 70-х, этот район в Нью-Йорке стал известным среди русскоязычных евреев из стран бывшего СССР. Большинство было из России и Украины. А среди англоязычных район получил название Little Odessa.

Что такое Little Odessa?

Little Odessa (Маленькая Одесса) – такое название Брайтон-Бич получил благодаря своей дешевизне и близости к воде. А из-за постоянного звучания русского языка, и сходства к курортному городу в Украине, его прозвали Одессой.



Брайтон-Бич

Время понемногу всплывало, а евреев на Брайтон-Бич становилось все больше. Те, кто уже прибыл и начал новую жизнь, приглашали своих родственников, друзей и знакомых. Помогали им стать на ноги и навсегда забыть об СССР. Так на горизонте появляется Евсей Агрон.

Первый русский мафиози в США

Он родился в СССР, в еврейской семье и, мягко говоря, жизнь его изрядно истрепала... Он трижды отсидел, стал "вором в законе", но даже блатной титул не помог ему выкарабкаться из лап бедности в тогдашней России.



Евсей Агрон

Он решил покинуть страну и перебраться в США. Как вы уже догадались – на Брайтон-Бич. Через несколько лет Евсей Агрон станет первым боссом русской мафии в США. Поэтому он взял билет и первым лучшим рейсом двинулся покорять новые вершины.

В аэропорту, допустим приезжает, проходит таможеный осмотр представитель России: будь то всемирно известный спортсмен, ученый, великолепный артист, талантливый великолепный бизнесмен – все ассоциируется с организованной преступностью. Мафия,

– рассказал "вор в законе" Вячеслав Иваньков.

Так, в США уже были наслышаны об уровне криминала в России и об их криминальных группировках. Но почему не проверили Евсея Агрона? На это ответ есть у журналистов. Они считают, что здесь постарались КГБшники. Якобы Агрону, как и другим "деятелям" русской мафии удалось покинуть территорию СССР только благодаря КГБ и кремлевской верхушке.

Как КГБ "чистило" СССР от мафии

Такую тактику КГБшники использовали для того, чтобы "почистить" СССР от уголовных преступников и авторитетов. Они подделывали им документы, снимали судимости и отправляли в разные страны. По схожей схеме выехало немало боссов русской мафии, в том числе Борис Нейфельд, который впоследствии станет правой рукой Евсея Агрона.

Становлення бандитського угрупування Агрона

Понемногу Агрон начал формировать свою банду. Основной источник прибыли – рэкет. Все как всегда. Мафиози группами приходили к мелким торговцам и брали с них своеобразный "налог" за разрешение продавать свои товары. Деньги и авторитет Агрон смог заработать очень быстро.

Он никогда не вел переговоров. Если ему отказывались платить, то в лучшем случае он забивал до полу смерти, в худшем – убивал на месте.

Вся прекрасность русских криминальных группировок в США в том, что вы не можете задержать кого-то одного и полностью свергнуть режим. Эти организации строятся не на персоналиях или лидерах, а мощных связях, которые могут выжить после любого удара.

Кто оказывал поддержку боссу русской мафии?

Очевидно, что деятельность банды Евсея Ленинградского, как его называли в узких кругах, не была вседозволенной. Им удалось подняться на вершину криминальной славы только благодаря другим, более мощным мафиям, которые оперировали в Штатах задолго до появления Вора в законе и которые позволили ему встать на ноги. Ясно что не бесплатно.

За сохранение автономности Агрон платил проценты от заработка. И его "крышей", назовем это так, была семья Дженовезе.

Кто такие семья Дженовезе?

Семья Дженовезе – одна из "пяти семей", которая контролирует организованные преступные группировки в Нью-Йорке. В Соединенных Штатах эту семью больше знают под именем Cosa Nostra, или итальянская мафия.

Жестокости и вседозволенности банде Ленинградского не было предела. Вырвавшись из лап бедности он ненасытно начал выкачивать деньги отовсюду. А помогал ему в этом Борис Найфельд (Биба). Еще один эмигрант, который в 70-х приехал из СССР.



Борис Найфельд (Биба)

Агрону понравился его стиль ведения дел и он взял Бибу персональным водителем и телохранителем. А по совместительству Найфельд работал и бойцовой собакой Агрона. Он выбивал долги, контролировал магазины и торговцев на улицах Брайтон-Бич

Я грабил, угрожал и требовал. Агрон знал о моей деятельности и очень хорошо знал меня. Однажды он просто пришел ко мне и предложил мне работать вместе с ним. Я согласился. Делал то, что умел лучше всего – угрожал, бил и стрелял,

– рассказал член русской мафии Борис "Биба" Найфельд.

Ходят слухи, что в 1980-м случайная прохожая увидела, как Агрон со своими бойцами забивал одного продавца за неуплату. Она пошла в полицейский участок. Через несколько дней ее нашли мертвой вместе с сыном в собственном доме. У обеих жертв были выжаты глаза.

► Первое покушение на жизнь Евсея Ленинградского

Чем больше влияния в руках сосредоточивал Ленинградский, тем больше наживал себе врагов. В 1980-м во время прогулки в парке его встретил неизвестный и всадил ему в живот четыре пули. Его забрали в больницу, и спасли.

А пока он отлеживался на больничной койке, его охраняли солдаты семьи Дженовезе. Они не могли потерять такого надежного партнера как Агрон, он же стабильно приносил им доход.

► Второе покушение на жизнь Евсея Лениградского



Евсей четко дал понять – он сам найдет заказчика и лично поквитается с ним. Но не суждено. Через 4 года, то есть в 84-м история повторилась снова. На этот раз его встретили в лифте. Киллер выпустил 2 пули – в шею и лицо. Он снова выжил, но половина лица осталась парализованной.

Позже станет понятно, охоту на Агрона ведет влиятельный наркоторговец Борис Голдберг, который щедро платил наемникам за ликвидацию конкурента.

В конце концов, поняв, что просто так Агрона не взять, Голдберг через год нанял 30 мексиканцев, которые просто зажали в угол соперника. Ленинградскому не оставалось ничего, кроме как заключить мир и сотрудничать с ним. Но союз продержался недолго.

Смерть главы русской мафии: разные версии

В том же 1985-м ему вынесли мозги. Он собирался ехать в баню. Телохранитель Найфельд ждал внизу у машины.Но дом Агрон не покинул. Киллер выпустил 2 пули в голову.

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Его смерть имеет две версии:

• Первая – в банде Агрона завелись крысы, которые хотели захватить рычаги влияния на себя, и поэтому ликвидировали его.

• Вторая – Евсей не угодил итальянцам. А как известно, итальянская мафия переговоры не ведет.

Сначала мы делаем бизнес, а уже потом делим деньги. Я думаю, что итальянцам в этом плане доверять нельзя. Я не верю итальянцам, а итальянцы не верят русским. У них есть сила, влияние и связи. Итальянцы имеют бизнес и людей по всей территории США,

– об этом отметил член русской мафии Борис "Биба" Найфельд.

Найфельд говорит о так называемом "бензиновом бизнесе". Многомиллионные махинации, которые позволяли обманывать американское правительство и класть в свои карманы по 500 миллионов долларов в год. В 80-х эта схема заработка стала популярной благодаря семье Коломбо Майкла Франчезе. Он был своего рода главным в этом деле, пока не попался в руки федералов.



Майкл Франчезе

Как работала преступная система:

По документам создавалась компания, которая закупала бензин, а потом продавала его на заправки. Деньги перечислялись этим якобы посредникам, а когда становилось ясно, что это обман, компании уже не существовало в природе. Компании появлялись и исчезали настолько быстро, что их прозвали daisy chain, то есть цепочка ромашек.

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Так вот, сообщники Агрона за его спиной работали таким образом с итальянцами. А когда сам Агрон об этом узнал, тоже решил на этом подзаработать. Однако, итальянцы в этот бизнес его не пустили.

По данным ФБР за спиной у Агрона работали его же люди – владельцы компании оптовой продажи бензина Михаил Марковиц и Лев Перситс. А также советник самого Агрона Давид Богатин.

Следующий глава русской мафии

После смерти Ленинградского, вакантное место занял другой русский мафиози Марат Балагула. Он не менее влиятельный, но более мелочный. За что позже и поплатится. Тем не менее, он изменил стиль ведения дел русской мафии.



Марат Балагула

Балагула сразу забрал к себе горе-охранника "Бибу" Найфельда. А кроме этого, заключил контракты с итальянцами – семьей Лукезе. Это позволило почти моментально набрать обороты и громко заявить о себе на весь Нью-Йорк.

Они совсем отличимые от тех криминальных группировок, с которыми мне приходилось иметь дело раньше. Они очень хорошо научились выживать. Большинство из них когда-то была просто окружена людьми из КГБ. У них навыки, без которых в той стране, где они родились – не выживают,

– прокомментировал бывший детектив полиции Нью-Йорка Ральф Цифарелли.

Найфельд и Балагула

Пока Балагула налаживал связи, Найфельд постоянно тянулся за ним и выполнял роль партнера, который в случае отказа сотрудничать, доставал пистолет и грозился вынести мозги. Их система работала отлично.

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Копы были бессильны, потому что выбить хоть что-то из русских мафиози было нереально. Как минимум потому, что большинство из тех, кто попадался в руки правоохранителей, не владели английским. Или по крайней мере притворялись... Да и тем более, что рядовые бандиты – это просто расходный материал для русской мафии. Их не интересовали личности – только деньги.

Их структура очень странная и отличная от нашей. Нет генералов или капитанов, как это было у нас. Человек, который приносит им много денег – получит много внимания и поднимается в их глазах. Остальное не важно,

– рассказал бывший капо семьи Коломбо Майкл Франчезе.

Семья Лукезе берегла Балагулу как зеницу ока. В 1986-м русский мафиози Владимир Резников пытался убить Балагулу. Однако бойцы семьи Лукезе быстро стали на защиту и без колебаний убили Резникова. Но даже такая "опека" со стороны итальянских мафиози не помогла Балагуле.

Ликвидация Балагулы

Ему удавалось проворачивать многомиллионные махинации, а попался он всего лишь на мошенничестве с кредитными картами. Если сравнивать потенциальный заработок от такой деятельности, то это и близко не стояло рядом с сотнями миллионов из бензиновых операций.

Однако, его партнер по этому "бизнесу" выдал его правоохранителям. Балагула сбежал, но через три года его удалось задержать в Германии. На этой ноте его эпоха как босса русской мафии в США закончилась. Его выдали в США и приговорили к 8 годам тюрьмы. Несколько раз приговор пересматривали уже с новыми обвинениями. Балагула отсидел срок и в 2004-м вышел из тюрьмы.

Новая эпоха в русской мафии

Вакантное место занял Борис Найфельд. И честно говоря, ему не везло в охране боссов, так и в управлении группировкой. При его верховенстве русская мафия перевернулась с ног на голову. Именно благодаря Найфельду, ФБР начали копать на русских глубже.

Все началось с того, что Биба потерял контроль над бензиновыми махинациями. И тут понеслось. Его привлек героин. Из бензинового короля, он захотел стать героиновым.

Брал товар в Сингапуре, и через Польшу в корпусах и коробках от телевизоров привозил в США. Если в деньгах – 2 миллиона в месяц. Но долго так работать не суждено.

Один дилер нарушил правила и продавал наркотики на улице непроверенным лицам. Так мы и попались. Все пошло на дно,

– рассказал член русской мафии Борис "Биба" Найфельд.

Война российских группировок в США

Найфельду помешал другой мафиози – Моня Эльсон. 1991-го его люди подложили под автомобиль Найфельда взрывчатку, но Борису повезло – она не сработала. Когда он узнал о покушении, то сразу решил отомстить. Он выследил Эльсона и выпустил ему в живот 5 пуль. Ликвидировать не удалось.



Моня Ельсон

Эти русские эмигранты, которых мы именуем русской мафией неописуемо жестокие. Это замкнутый круг. Банда. Очень скоро эта банда может перевориться на армию,

– отметил американский полицейский.

Затишье в очаге мафии

Войну между русскими бандами прервало ФБР. Бибу и Моню потеснили до 92-го. Война затихла. Контроль взял Япончик о котором мы рассказывали в прошлой серии.

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Новый персонаж в русской мафии

Давайте вернемся в 70-ые. Там появился герой, который никак не касается наших сегодняшних персонажей – одессит Леонид Файнберг по кличке Тарзан.



Леонид Файнберг (Тарзан)

Начиная с самых низов он станет одним из самых известных представителей русской мафии в мире. А началось все с Майами, где он открыл свой ночной клуб "ПОРКИ".

Тарзан использовал "ПОРКИ", как место для встреч влиятельных мафиози. Вы могли прийти туда, сказать Тарзану, что у вас за дело и что вам для этого нужно, а он уже сводил клиентов с нужными людьми. Он как посол в криминальном мире,

– объяснил агент DEA в отставке Брент Итон.

Основные источники доходов Тарзана – работа с колумбийцами. В 93-м он работал с бароном Хуаном Алмеидой. Он искал возможности для поставок наркотиков, а Тарзан быстро эти возможности нашел.

После завершения Холодной войны в тогдашней России осталось столько военной техники, что ее можно было хоть бесплатно дарить первому встречному. Ну и, конечно, все это перепродавалось и дерибанилося как только можно было. Так вот, барон спросил у Тарзана, можно ли где-то купить субмарину для переправки наркотиков под водой. И ответ долго ждать не заставил.

Я позвонил своему другу, который работал в правительстве, и сказал: "Позволь задать тебе тупой вопрос: "Возможно ли как-то купить субмарину?" А он мне говорит: "С ракетами или без ракет?" И когда он сказал мне об этом, я понял, что на следующей неделе мы реально поедем за субмариной,

– рассказал Леонид Файнберг, член русской мафии.

Но провернуть это дело ему не удалось. В 97-м его задержали за наркоторговлю и на 37 месяцев бросили в тюрьму. Кроме наркотиков, он получил еще 30 обвинений. Но через сотрудничество с правительством Тарзан вышел досрочно, и его депортировали в Израиль.

Я сразу ему сказал: "Парень, ты вляпался по самые уши. Поэтому тебе придется рассказать нам все, что знаешь о русской мафии. Или ты говоришь с нами и идешь домой, или молчишь, но идешь в тюрьму,

– прокомментировал агент DEA в отставке Брент Итон.

Окончание эпохи русской мафии

В конце 90-х деятельность русской мафии жестко пресекали федералы, поэтому мафии пришлось немного залечь на дно. Правоохранители начали тщательнее относиться к русским, которые прибывали в США. Проверяли всех, так как в списках ФБР, членами русской мафии были и инженеры, и врачи, и люди самых разных профессий.

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Чем дальше от нуля, тем сложнее криминальным группировкам выживать в такой стране как США. Правительство и правоохранительные структуры всеми возможными способами препятствуют им. По крайней мере, пытаются. Ликвидация свидетелей и жестокие избиения уже давно в прошлом. Мафия остается в тени, но вместе с тем... держит руку на спусковом крючке. Готова выстрелить в любой момент.