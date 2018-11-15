15 листопада щорічно відзначають Міжнародний день відмови від куріння. Вчені та лікарі радять відмовитися від цієї звички, оскільки вона повільно вбивають людину.

Статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я свідчить, що близько 29% людей в європейських країнах старше 15 років курять. Щороку від тютюнокуріння помирає близько 120-140 тисяч українців.

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24 канал зібрав кілька незвичайних способів кинути курити.

Чому варто кинути курити?

Почнемо з того, чому власне варто кинути курити. Адже ця звичка для багатьох є приємною, і позбуватися її хочуть не всі. Право кожного. Але варто пам’ятати, що куріння викликає суттєві патологічні зміни у головному мозку. Як розумієте, це вже не жарти.

Постійне вживання нікотину призводить до звикання, зниження чутливості до дії цієї речовини, а також збільшення кількості нікотинових рецепторів. При спробі кинути курити людина відчуває так званий синдром відміни. Це відчуття вкрай неприємне, щоб позбутися звички доводиться докладати зусиль.



Кинути курити можна на будь-якій стадії залежності

Приблизно третина українців у віці від 18 до 25 років є постійними курцями. Більш ніж половина курців свою першу цигарку викурили до 12 років! Всього в Україні приблизно 11,5 млн курців: 9,1 млн чоловіків та 2,5 млн жінок.

Три стадії тютюнової залежності

Перед тим, як кидати, варто розібратися – на якій стадії залежності ви перебуваєте. Фахівці виділяють 3:

Куріння епізодичне, фізичної залежності немає. До півпачки вдень, цигарки розділені рівномірно протягом дня. Людина не відчуває потребу покурити після їжі. Але вже виникають перепади настрою. Від 10 до 30 сигарет на день. Обов'язкова потреба покурити вранці та після їжі. Організм вже страждає від наслідків куріння. Курець часто має гастрит, простудні респіраторні захворювання, алергії, наявні вегето-судинна дистонія, підвищення артеріального тиску. Негативний вплив на сон та пам'ять. Від півтори пачки сигарет в день. У курця хвороблива тяга до цигарок. Часто діагностують хронічну обструктивну хворобу легенів, передракові захворювання. Вранці людина сильно кашляє, організм намагається звільнитися від смол.

Зрозуміло, чим серйозніша у вас стадія залежності, тим важче буде позбавитися шкідливої звички. Імовірно, при 3 стадії варто звернутися до лікарів. Адже організму у цьому випадку потрібне комплексне лікування. Якщо ж ви впевнені, що можете впоратися самі – ось кілька ідей, як собі помогти.

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Способи кинути курити

Гіпноз

Цей метод специфічний і не усі на нього наважаться. Однак, за допомогою гіпнозу можна у свідомості пов'язати куріння з негативними наслідками. Це б мало допомогти при боротьбі зі звичкою.

Акупунктура



Люди запевняють, що це допомогло їм позбавитися поганої звички

Традиційна китайська медицина практикує акупунтуру, тобто встромляння голок у певні точки на тілі. Метод використовують для зняття болю та в інших лікувальних цілях. Людям, які бажають кинути курити, теж пропонують пройти курс голковколювання.

Нюхати… неприємне



Дивний, але дієвий метод

Дуже нестандартний, малоприємний, зате точно нешкідливий метод. Курцям радять разом з тютюновим димом вдихати запахи тухлих яєць чи інший неприємний для людини запах. За кілька тижнів куріння буде асоціюватися з негативними емоціями, тож кинути буде неважко.

Лайм



Приємний і смачний метод кинути курити

Ще один спосіб, який точно не нашкодить. І навіть, якщо не допоможе у боротьбі з цигарками, все одно позитивно вплине на організм. Курцям радять вживати більше лаймів. Скибочки цього цитрусового можна використовувати замість нікотинових жуйок. До того ж, у фрукті багато антиоксидантів і вітаміну С. Саме тому лайм може допомогти у боротьбі з тягою до куріння.

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Щоб не курити – жуйте

Один з народних методів радить курцям жувати смоли плодових дерев. Підійде вишня, яблуня, абрикос. Це абсолютно безпечно і навіть корисно! Адже таке жування дезінфікує порожнину рота і покращує стан зубів.

Або – пополощіть рот



Носіть з собою баночку з відваром

І ще один спосіб. Людям, які кидають курити, радять полоскати рот спеціальним розчином кожен раз, коли з’являється непереборна тяга викурити цигарку. Відвар ви легко можете зробити вдома, він дешевий і абсолютно безпечний. Вам знадобиться: 1 чайна ложка подрібненого кореня аїру і 2 чайні ложки сушеної м'яти. Залийте трави склянкою окропу і дайте настоятися протягом години. Хочеться курити – полощіть рот цим відваром. Важливо, щоб баночка з рідиною завжди була біля вас.

Пам’ятайте, у боротьбі з курінням головне ваше щире бажання. Не засмучуйтеся, якщо кинути курити не вийде з першого разу. Не соромтеся звернутися по допомогу до фахівців. Редакція 24 Каналу бажає усім здоров’я!

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