Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони

Держава виділяє кошти, а Міноборони не тільки будує житло, а й купує готові квартири. А ще підписує пайові угоди з приватними забудовниками за схемою "ми вам землю, а ви нам – квадратні метри". Один з наслідків – прикра історія, що трапилася з британським мільйонером і чоловіком співачки Камалії Мохаммадом Захуром, у якого Міністерство оборони фактично відбирає вже куплену ділянку у центрі Києва.

На початку жовтня 2018 на Facebook-сторінці співачки Камалії з'явився дуже тривожний пост: вона поширила історію свого чоловіка-мільонера Мохамеда Захура під назвою "Подумайте перед тим, як інвестувати в Україну". Захур говорить, що міністерство оборони його рейдерує.

Читайте також: Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю

Історія розпочалася у тихому дворику в самому центрі столиці по вулиці Січових Стрільців. Тут колись була військова типографія і редакція радянської газети "Ленінське знамя". Нині тут взагалі нічого немає останні 15 років. Але є новий власник – це британський мільйонер і чоловік співачки Камалії Мохаммад Захур.

Він придбав ці старі будівлі майже 10 років тому за чотири мільйони доларів у приватної фірми і планував побудувати тут готель. Але – Міноборони ніяк не могло розпрощатись і відпустити три тисячі квадратних метрів у центрі столиці.



Договір забудови міноборони з компанією "Промбуд-М" на землю Захура

Але історія на тому не завершилась – пан Захур невдовзі вирішив приватизувати і землю, на якій стоїть стара типографія, адже мав на це законне право: на цій землі стоять його будинки. У 2010 році отримав дозвіл від Київради, у 2017 остаточно розрахувався з містом і загалом заплатив 24 мільйони. Та з того часу став власником і 60 соток на Стрільців, і нерухомості, що там стоїть.

Але під кінець 2018 року пан Захур несподівано дізнається, що Міноборони на його землях збирається будувати житло для військових.



А от у "Промбуд-М" – цікаві зв'язки з директором інституту Національної академії наук



Щоб позбутися приватного власника Захура і розпочати своє будівництво Міноборони піднімає старі архіви, знаходить документ 1948 року, у якому ще радянський Київ передав силовикам ці землі на баланс, і йде з ним до суду, щоб довести: Київрада у 2010 році не мала права продавати ці землі без дозволу Міністерства.

От тільки Міністерство ніколи не реєструвало за собою речове право на цю землю. У силовому відомстві переконані: і нерухомість, і земля й досі перебувають на балансі військового містечка.

Якщо дійсно і земля і типографія були міністерськими, як і коли вони стали приватними?

Читайте також: Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми

У міністерстві оборони колись служив такий собі В'ячеслав Мельник і очолював такий собі "Укроборонбуд". 10 років тому його засудили за незаконне відчуження військових містечок.

Власне, цей пан Мельник і доклав руки до типографії, яку продав приватній фірмі, яка у свою чергу перепродала типографію пану Захуру. От тільки суди визнали, що пан Мельник діяв незаконно. Втім, суди у цій справі теж "відзначалися".

Як чиновники Міноборони відсуджують "козирну" ділянку у центрі Києва, що це за компанія – "Промбуд-М", і чому співробітник Академії наук будує ЖК на землях пана Захура – дивіться у програмі.