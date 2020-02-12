Як працює перше в Україні інклюзивне ательє: фото, відео

У 2019 році у Львові відкрили перше в Україні інклюзивне ательє Lady Di atelier. Його працівницями стали жінки з інвалідністю. Вони шиють постіль, створюють стильні сукні та хустини.

Принт для хустин малюють діти з синдромом Дауна на майстер-класах. Пізніше зображення з картин переносять на тканину.

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Одна з працівниць ательє – Олена, у неї травмований хребет. Жінка вже 15 років прикута до візка, однак вирішила вдома не сидіти, а працювати. Один з постільних комплектів, який вона пошила, був для онколікарні. Олена обрала для нього тканину з білого льону та мереживо. Поділилась, що хоче, аби завдяки цьому пацієнтам буде приємніше спати на лікарняних ліжках.



Олена шиє постіль для онколікарні

Швейні машинки Олена розмістила у власній кімнаті. Поки жінки вимушені працювати дистанційно. Однак вже незабаром переїдуть у просторе робоче приміщення. Там залишилось лише зробити ремонт. Наприкінці 2019 року, після успішної презентації ательє, Львівська міськрада виділила для них приміщення у майже 100 квадратів. Надала його в оренду на п'ять років.

Буде кухня, туалет, а також зона, де ми зберігатимемо наші речі. Тут зможуть працювати приблизно десять людей на постійній основі. Також 16 – 20 працівників, якщо це не швейна робота,

– розповіла співзасновниця Lady Di atelier Ірина Ляховенко.

Наразі приміщення майбутнього ательє ще не пристосоване для працівниць з інвалідністю. Зокрема, немає підйомника на сходах. Радниця міського голови Вікторія Довжик зазначила, що для того, аби облаштували пандуси та зробили ремонт – залучать багато партнерів. З приміщення вже вивезли старі меблі та сміття. Ремонт триватиме щонайменше пів року.



Хустини шиють жінки з інвалідністю, а принт створюють діти з синдромом Дауна