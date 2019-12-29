Як спілкуватися зі звільненими з полону: Мінкульт розробив рекомендації

Міністерство культури, молоді та спорту України спільно з психологинею Тетяною Донцовою розробили перелік рекомендацій щодо психологічних аспектів роботи з людьми, яких звільнили з полону. Там нагадали, що такі люди потребують захисту також і від цікавості натовпу.

Журналістам важливо пам'ятати не тільки про оперативність та емоції, але про людяність і делікатність, наголошує Мінкульт.

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Важливо розуміти, що до людини, яка побувала в ізоляції, швидше за все застосовувалися не тільки дії, що обмежують його свободу, а й насильство, тортури і інші дії, які принижують людську гідність.

Загалом Міністерство культури надає 8 рекомендацій щодо психологічних аспектів поводження зі звільненими з полону:

Формулюйте свої питання максимально коректно , з огляду на ситуацію і можливі наслідки, такі як флешбеки, ретравматизації тощо.

, з огляду на ситуацію і можливі наслідки, такі як флешбеки, ретравматизації тощо. Знайте, перед вами знаходиться сильна та мужня людина , яка впоралась із складною життєвою ситуацією, зберігши своє життя, і це гідне поваги. Ось з позиції поваги до людини і до його життєвого досвіду і варто вести розмову і ставити питання.

, яка впоралась із складною життєвою ситуацією, зберігши своє життя, і це гідне поваги. Ось з позиції поваги до людини і до його життєвого досвіду і варто вести розмову і ставити питання. Пам'ятайте про важливість поступової інтеграції в соціум . Людина ще перебуває під впливом пережитого стресу, хоч вона і потребує уваги, але на даному етапі корисніше для її психіки і нервової системи буде можливість поступової, при спеціальному супроводі фахівців, інтеграції в соціум.

. Людина ще перебуває під впливом пережитого стресу, хоч вона і потребує уваги, але на даному етапі корисніше для її психіки і нервової системи буде можливість поступової, при спеціальному супроводі фахівців, інтеграції в соціум. Не ставте багато особистих питань . Говорити про себе – непросте випробування для людини. За той час, поки людина перебувала в ізоляції, багато могло статися і в його особистому житті, і сама людина отримала досвід, який впливає на її сприйняття навколишнього світу.

. Говорити про себе – непросте випробування для людини. За той час, поки людина перебувала в ізоляції, багато могло статися і в його особистому житті, і сама людина отримала досвід, який впливає на її сприйняття навколишнього світу. Не перевантажуйте інформацією . Варто пам'ятати, що нервова система людини справляється зі стресом, вона ще не зовсім стабільна і потребує якісного відпочинку. Навіть якщо людина відчуває дуже позитивні емоції від спілкування з вами, не засипте його запитаннями і коментарями.

. Варто пам'ятати, що нервова система людини справляється зі стресом, вона ще не зовсім стабільна і потребує якісного відпочинку. Навіть якщо людина відчуває дуже позитивні емоції від спілкування з вами, не засипте його запитаннями і коментарями. Не варто героїзувати людей . Те, що відбувалося з ними в ізоляції, можливо, не застосовується зараз людиною до визначення "герой" і може викликати негативні реакції.

. Те, що відбувалося з ними в ізоляції, можливо, не застосовується зараз людиною до визначення "герой" і може викликати негативні реакції. Не ставте питання про "ціну обміну" і їх ставлення до політичних подій в країні . Людина не мала можливості впливати на ці процеси. Не треба покладати на неї відповідальність чи змушувати виправдовуватись.

. Людина не мала можливості впливати на ці процеси. Не треба покладати на неї відповідальність чи змушувати виправдовуватись. Пам'ятайте про право людини не відповідати на ваші питання за наявною причиною або без неї.

Ці рекомендації розроблялися для представників засобів масової інформації, але, мабуть, будуть корисними і для інших людей, які матимуть змогу поспілкуватися зі звільненими з полону.

Що відомо про звільнення українців з полону?У неділю, 29 грудня поблизу КПВВ "Майорське" триває обмін полоненими між Україною та бойовиками. У його межах українська влада вже повернула з полону луганських бойовиків 25 людей.



Очікується, що ще 55 українців мають звільнити донецькі бойовики. Україна натомість за різними даними мала звільнити від 120 до 140 людей. 22 осіб зі списків бойовиків вже відмовилися від обміну.