Как общаться с освобожденными из плена: Минкульт разработал рекомендации

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины совместно с психологом Татьяной Донцовой разработали список рекомендаций по психологическим аспектам работы с людьми, которых освободили из плена. Там напомнили, что такие люди нуждаются в защите также и от любопытства толпы.

Журналистам важно помнить не только об оперативности и эмоциях, но и о человечности и деликатности, отмечает Минкульт.

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Важно понимать, что к человеку, который побывал в изоляции, скорее всего применялись не только действия, ограничивающие его свободу, но и насилие, пытки и другие действия, унижающие человеческое достоинство.

В целом Министерство культуры предоставляет 8 рекомендаций по психологическим аспектам обращения с освобожденными из плена:

Формулируйте свои вопросы максимально корректно , учитывая ситуацию и возможные последствия, такие как флешбеки, ретравматизации и тому подобное.

, учитывая ситуацию и возможные последствия, такие как флешбеки, ретравматизации и тому подобное. Знайте, перед вами находится сильный и мужественный человек , который справился со сложной жизненной ситуацией, сохранив свою жизнь, и это достойно уважения. Вот с позиции уважения к человеку и к его жизненному опыту и стоит вести разговор и задавать вопросы.

, который справился со сложной жизненной ситуацией, сохранив свою жизнь, и это достойно уважения. Вот с позиции уважения к человеку и к его жизненному опыту и стоит вести разговор и задавать вопросы. Помните о важности постепенной интеграции в социум. Человек еще находится под влиянием пережитого стресса, хоть он и требует внимания, но на данном этапе полезнее для его психики и нервной системы будет возможность постепенной, при специальном сопровождении специалистов, интеграции в социум.

Человек еще находится под влиянием пережитого стресса, хоть он и требует внимания, но на данном этапе полезнее для его психики и нервной системы будет возможность постепенной, при специальном сопровождении специалистов, интеграции в социум. Не задавайте много личных вопросов. Говорить о себе – непростое испытание для человека. За то время, пока человек находился в изоляции, многое могло произойти и в его личной жизни, и сам человек получил опыт, который влияет на его восприятие окружающего мира.

Говорить о себе – непростое испытание для человека. За то время, пока человек находился в изоляции, многое могло произойти и в его личной жизни, и сам человек получил опыт, который влияет на его восприятие окружающего мира. Не перегружайте информацией. Стоит помнить, что нервная система человека справляется со стрессом, она еще не совсем стабильна и требует качественного отдыха. Даже если человек испытывает очень положительные эмоции от общения с вами, не засыпайте его вопросами и комментариями.

Стоит помнить, что нервная система человека справляется со стрессом, она еще не совсем стабильна и требует качественного отдыха. Даже если человек испытывает очень положительные эмоции от общения с вами, не засыпайте его вопросами и комментариями. Не стоит героизировать людей. То, что происходило с ними в изоляции, возможно, не применяется сейчас человеком к определению "герой" и может вызвать негативные реакции.

То, что происходило с ними в изоляции, возможно, не применяется сейчас человеком к определению "герой" и может вызвать негативные реакции. Не ставьте вопрос о "цене обмена" и их отношение к политическим событиям в стране . Человек не имел возможности влиять на эти процессы. Не надо возлагать на него ответственность или заставлять оправдываться.

. Человек не имел возможности влиять на эти процессы. Не надо возлагать на него ответственность или заставлять оправдываться. Помните о праве человека не отвечать на ваши вопросы по имеющейся причине или без нее.

Эти рекомендации разрабатывались для представителей средств массовой информации, но пожалуй, будут полезными и для других людей, которые смогут пообщаться с освобожденными из плена.

Что известно об освобождении украинцев из плена?В воскресенье, 29 декабря вблизи КПВВ "Майорское" продолжается обмен пленными между Украиной и боевиками. В его рамках украинская власть уже вернула из плена луганских боевиков 25 человек.



Ожидается, что еще 55 украинцев должны освободить донецкие боевики. Украина зато по разным данным должна была освободить от 120 до 140 человек. 22 человека из списков боевиков уже отказались от обмена.