Як відбувається традиційна десантна посвята у парашутисти

Декілька днів тому ці солдати складали присягу, а зараз вже стрибають із парашутом. 70 строковиків-десантників здійснили свій перший вихід у небо на полігоні поблизу Житомира.

З хвилюванням молоді хлопці чекали на свій перший в житті стрибок з парашутом. Спершу піднімалися на борт гвинтокрила, а вже за декілька хвилин здійснили вихід у небо з висоти 800 метрів.

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"Я не можу це передати словами. Раніше ще не пробував стрибати. Я взагалі не відчуваю страху, але дуже хочу вже стрибнути", – повідомив солдат-строковик Павло Стербінка.

Перший стрибок з парашутом українських десантників:

Після вдалого приземлення хлопці не стримували емоцій. Влад до служби в армії працював будівельником. Хлопець зізнався, що з дитинства хотів до армії, аби почувати себе справжнім чоловіком.

Просто зробив такий стрибок, не закриваючи очі. Не знаю, може хтось з хлопців там і закривав, але я зовсім ні. Вистрибнув й побачив лінію горизонту чітко. Я навіть не можу це передати, адже це треба бачити,

– розповів солдат-строковик Влад Ярошенко.

Поруч із хлопцями вперше у житті стрибали і дівчата-контрактники. Тетяна певна, що зробити вирішальний крок з борту гвинтокрила у відкрите небо нелегко, але в тому нема нічого аж надто небезпечного.



Десантниця

У мене була впевненість, що все буде добре. Напевно, довіряю хлопцям, які мене готували й укомплектовували. Інстинкт самозбереження напевно спрацьовує, але такого, що все життя пролетіло перед очима – не було,

– пояснила військова Тетяна Пасько.

Після стрибків на військових чекала традиційна десантна посвята у парашутисти. "Поповнення добре, із завданням всі впорались. Зараз проходить ритуал посвячення у десантники для тих, хто здійснив вперше в житті парашутний стрибок", – заявив заступник командира батальйону Дмитро Денисевич.



Посвячення у десантники

Всього на Житомирському полігоні майже 600 військових-новачків. Усі вони протягом тижня мають хоча б раз стрибнути з парашутом. А потім з навчального центру вони попрямують до своїх військових частин для проходження служби.