21:51
18 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Місто на честь зачіски Трампа. РФ створила свій інтрнет
      Вєсті Кремля
      21:28, сьогодні
      Вєсті. UA: Куди перенесуть Адміністрацію Зеленського. Ляшко думкою багатіє
      Вєсті.UA
      20:43, 17 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Революція на граніті
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ

      Як виглядає будинок, на який архітекторів надихнула креветка – фото

      148 Читать новость на русском

      Австралійські дизайнери попрацювали на славу, створивши зовні строгий вікторіанський будинок з сучасним світлим наповненням всередині. А натхненням для нього стала звичайна креветка.

      Над проектом, який отримав назву Tiger Prawn (з англійської буквально – "тигрова креветка") працювала австралійська студія Wowowa Architecture.

      Читайте також: Вежа Землі: найвищий у світі дерев'яний хмарочос збудують в Канаді – фото

      Фасад із сірої цегли доповнили сучасною прибудовою із дерева та скла. Побудований з блідих сріблясто-коричневих цеглин, двоповерховий моноліт піднімається над землею і увінчується зубчастою формою склепіння.

      будинок креветка Австралія
      Фасад "креветкового" дому в Австралії / Фото: wowowa.com.au

      До чого тут креветка?

      Директорка Wowowa Architecture Монік Вудворд зізнається, що на нові проекти їх можуть надихнути такі, на перший погляд, банальні речі як листя глоду чи панцир креветки. Саме ця морська істота надихнула творців на "креветковий будинок".

      Будинок втілює ідеальне поєднання історичного силуету та сучасного наповнення. Замовники хотіли, щоб їхнє майбутнє помешкання нагадувало такі абстрактні поняття як подорож чи відкриття.

      Внутрішній простір помешкання формується навколо компактного двору трикутної форми, який відокремлює кухню від житлових кімнат.

      будинок креветка Австрілія
      Внутрішній двір трикутної форми / Фото: wowowa.com.au

      Панорамні вікна вбудовані в різні частини будинку та метрові вікна під самою стелею пропускають достатньо сонячних променів і роблять оселю надзвичайно світлою.

      Скульптурна форма будівлі доповнена дерев'яними балконами і скляним входом, а зелень, яка звисає з балконів, віддалено нагадує водорості.

      Будинок креветка Мельбурн Австралія
      "Водорості" на будинку-"креветці" у Мельбурні / Фото: wowowa.com.au

      Неподалік від іншого австралійського міста Перт встановлять громадський туалет, на будівництво якого виділили майже 300 тисяч доларів США.

      Дивіться також:
      blog_ava
      Привітання з випускним 2019: щирі вітання від батьків і вчителів
      сьогодні
      29779
      Теги: Подорожі Новини нерухомості Фотоновини Новини нерухомості світу Круті будівлі Курйозні новини Світ тварин Австралія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість
      сьогодні , 21:16 Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість
      2222
      "Батьки вигнали мене з дому після протестів": мітинги у Гонконзі на сторінках світових ЗМІ
      сьогодні , 20:35 "Батьки вигнали мене з дому після протестів": мітинги у Гонконзі на сторінках світових ЗМІ
      Світлана Попова 445
      Як платити податок на нерухомість в Україні у 2019 році
      сьогодні , 19:02 Як платити податок на нерухомість в Україні у 2019 році
      Яніна Ткачук 637
      Як екс-регіонал Струк у 2014-му погрожував вбити... гітлерівських загарбників!
      сьогодні , 19:01 Як екс-регіонал Струк у 2014-му погрожував вбити... гітлерівських загарбників!
      Дмитро Снєгирьов 566
      Реванш Порошенка: як п'ятий президент посилює контроль над українськими ЗМІ
      сьогодні , 17:30 Реванш Порошенка: як п'ятий президент посилює контроль над українськими ЗМІ
      Сергій Лещенко 1096
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук