Як виглядає будинок, на який архітекторів надихнула креветка – фото

Австралійські дизайнери попрацювали на славу, створивши зовні строгий вікторіанський будинок з сучасним світлим наповненням всередині. А натхненням для нього стала звичайна креветка.

Над проектом, який отримав назву Tiger Prawn (з англійської буквально – "тигрова креветка") працювала австралійська студія Wowowa Architecture.

Читайте також: Вежа Землі: найвищий у світі дерев'яний хмарочос збудують в Канаді – фото

Фасад із сірої цегли доповнили сучасною прибудовою із дерева та скла. Побудований з блідих сріблясто-коричневих цеглин, двоповерховий моноліт піднімається над землею і увінчується зубчастою формою склепіння.



Фасад "креветкового" дому в Австралії / Фото: wowowa.com.au

До чого тут креветка?

Директорка Wowowa Architecture Монік Вудворд зізнається, що на нові проекти їх можуть надихнути такі, на перший погляд, банальні речі як листя глоду чи панцир креветки. Саме ця морська істота надихнула творців на "креветковий будинок".

Будинок втілює ідеальне поєднання історичного силуету та сучасного наповнення. Замовники хотіли, щоб їхнє майбутнє помешкання нагадувало такі абстрактні поняття як подорож чи відкриття.

Внутрішній простір помешкання формується навколо компактного двору трикутної форми, який відокремлює кухню від житлових кімнат.



Внутрішній двір трикутної форми / Фото: wowowa.com.au

Панорамні вікна вбудовані в різні частини будинку та метрові вікна під самою стелею пропускають достатньо сонячних променів і роблять оселю надзвичайно світлою.

Скульптурна форма будівлі доповнена дерев'яними балконами і скляним входом, а зелень, яка звисає з балконів, віддалено нагадує водорості.



"Водорості" на будинку-"креветці" у Мельбурні / Фото: wowowa.com.au

Неподалік від іншого австралійського міста Перт встановлять громадський туалет, на будівництво якого виділили майже 300 тисяч доларів США.