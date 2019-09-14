Як зацікавити інвесторів в Україну: чітка відповідь Фурси

Економіст Сергій Фурса вважає, що Україна має створити всі необхідні умови для безпечного інвестування, бо в іншому випадку інвестори підуть в іншу країну.

Фурса у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" сказав, що замість того, щоб показати інвесторам, що їх чекають в Україні, ми подаємо зовсім інші сигнали.

Цікаво! Новий курорт, парк розваг і Український Голлівуд: чим Зеленський заманює інвесторів в Україну

"Що можна з цим зробити? Тільки розігнати до біса всі підрозділи в поліції, СБУ та інших органів, які "кошмарять" бізнес. І заборонити цим організаціям підходити до бізнесу на відстань гарматного пострілу", – пояснив Фурса.

Він вважає, що в Україні необхідно створити з нуля під контролем наших кредиторів аналітичну Службу фінансових розслідувань. Куди також на гарматний постріл не підпускати тих, хто звик "кошмарити" бізнес.

Водночас в результаті ми побачимо класичну win-win ситуацію, коли з одного боку зменшиться тиск на бізнес, а з іншого – різко вийде скоротити чисельність української СБУ,

– сказав експерт.

За його словами, тепер залишилося зрозуміти, чи готовий парламент проголосувати за цей законопроєкт.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Фінансова грамотність":