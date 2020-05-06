Як зміниться робота транспорту Києва з послабленням карантину
На першому етапі поступового виходу України з карантину наземний транспорт Києва працюватиме в обмеженому режимі. Такий режим триватиме щонайменше до 22 травня.
Проте в Києві збільшать кількість маршрутів наземного громадського транспорту в ті районі, які на сьогодні мало охоплені. Таку обіцянку дав мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 6 травня, повідомляє 24 канал.
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"Збільшення маршрутів стосуватиметься електротранспорту, а бізнес, що починає зараз роботу, також повинен вирішити питання з підвозом своїх співробітників до місця роботи", – сказав Кличко.
Метро відкриється тільки за рішенням уряду, і відбудеться це не відразу, зауважив мер столиці. Раніше в уряді повідомили, що метро запрацює не раніше 22 травня.
Приміський транспорт уряд пообіцяв запустили в першу чергу з початком карантинних послаблень.
Що відомо про вихід України з карантину
- Востаннє карантин в Україні продовжили до 22 травня. Проте в уряді не виключають, що продовжать його знову після цієї дати.
- Уряд передбачив 5 етапів виходу з карантину. Якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, втілення цих етапів розпочнеться швидше, ніж передбачали.
- Вже з 11 травня стартує послаблення карантинних обмежень.
Як послаблять карантин в Україні з 11 травня / Інфографіка 24 каналу
Етапи виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу
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