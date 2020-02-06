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      Як зміниться ціна на землю: радник Гончарука прокоментував ринок землі

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      Олексій Мушак про ціну на землю / аgropolit.com

      У першому читанні законопроєкту у Верховній Раді встановили мінімальну ціну на землю. Проте згідно з другим читанням, до 2030 року ціна продажу не може бути меншою, ніж нормативна грошова оцінка паїв. Практика інших країн показує, що щороку ціна зростає на 20% .

      Таку думку висловив у прямому ефірі 24 каналу радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак.

      Важливо! У Раді розглядають законопроєкт про ринок землі: що про це думають українці

      Він наголосив, що за законопроєктом передбачена мінімальна грошова оцінка, яка складає 25 – 27 тисяч гривень. Це зроблене для того, щоб уникнути обману людей похилого віку і не продавати землю за копійки.

      Початкова ціна очікується 1700 доларів, залежно від району, області та конкуренції за землю. Наприклад, у Херсоні та Волині ціна буде меншою, бо там не така якість землі, а у Черкасах, Полтаві чи Вінниці – більшою,
      – пояснив Мушак.

      Радник додав, що ґрунти, на яких можна займатись ягодами, коштуватимуть дорожче ніж ті, на яких можна вирощувати лише кукурудзу. На його думку, земля на Київщині буде найдорожчою через те, що її можна забудовувати.

      Які основні правки внесли в законопроєкт про ринок землі?Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.

      Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.

      Банки також можуть володіти землею. Але тільки тією, яку фермери внесли як заставу за кредит. Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі й покупець повинен мати документи, які підтверджують походження коштів. 


      Середня вартість земель у світі / Інфоргафіка 24 каналу

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      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини політики Новини України Ринок землі Законодавство Реформи Мораторій на продаж землі
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