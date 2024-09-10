У яких областях чекати дощі та грози: прогноз погоди в Україні на 11 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у середу, 11 вересня, буде теплою. Водночас подекуди синоптики прогнозують мінливу хмарність.
До того ж в частині регіонів передбачаються короткочасні дощі та грози. Однак в більшості областей опади не очікуються.
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Погода в Україні на 11 вересня
Синоптики прогнозують, що 11 вересня буде мінлива хмарність, зазначивши, що на заході країни буде хмарно з проясненнями.
У західних, вдень місцями також і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів,
– зазначили фахівці.
Вітер в середу буде південно-східний, а його пориви сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.
Температурні показники у західних областях вночі показуватимуть 10 – 15 градусів, а вдень 17 – 22 градуси. В Карпатах температура повітря вночі коливатиметься в межах від 8 до 13 градусів тепла, а вдень від 11 до 16.
На решті території вночі буде від 13 до 18 градусів тепла, вдень в межах 24 – 29 градусів, на південному сході країни стовпчики термометрів показуватимуть до 32 градусів тепла.
Погода в містах України
- Київ +26...+28
- Ужгород +20...+22
- Львів +18...+20
- Івано-Франківськ +19...+21
- Тернопіль +19...+21
- Чернівці +20...+22
- Хмельницький +19...+21
- Луцьк +20..+22
- Рівне +20...+22
- Житомир +26...+28
- Вінниця +26...+28
- Одеса +26...+28
- Миколаїв +26...+28
- Херсон +29...+31
- Сімферополь +29...+31
- Кропивницький +26...+28
- Черкаси +26...+28
- Чернігів +25...+27
- Суми +25...+27
- Полтава +26...+28
- Дніпро +29...+31
- Запоріжжя +29...+31
- Донецьк +27...+29
- Луганськ +26..+28
- Харків +26...+28
Погода в Україні на 11 вересня / Інфографіка Укргідрометцентру