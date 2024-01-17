Заморозки вночі і несподівані "плюси" вдень: на яку погоду чекати українцям 18 січня

Серед морозного тижня 18 січня відзначиться плюсовими температурами по всій Україні. Також у більшості регіонів пройдуть дощі.

Завтра українці матимуть змогу порадіти теплій погоді. Водночас слід не забути, виходячи на двір, вдягнути непромокальні чоботи, адже, ймовірно, на дорогах будуть калюжі та хляповиці.

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Холодно і сніжно

Вночі по всій Україні слід очікувати заморозків. У середньому температура повітря "промерзне" до мінус 6 – мінус 8 градусів. Також очікується сніг.

Найхолодніше буде на Півночі та Сході. Так, на Чернігівщині, Сумщині, Донеччині та Луганщині стовпчик термометра сягне за 13 градусів морозу і подекуди опуститься аж до мінус 17.

Тепло і волого

Вдень ситуація зміниться. До українських областей нагряне раптове тепло. У середньому температура повітря прогріється до плюс 3 – плюс 5 градусів. Найтепліше буде на Заході та Півдні. Там стовпчик термометра підніметься до плюс 8 градусів.

Яка погода в обласних центрах

Київ – +3…+5

Ужгород – +6...+8

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +6...+8

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +3…+5

Рівне – +3…+5

Житомир – +3…+5

Вінниця – +4..+6

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +4...+6

Черкаси – +4...+6

Чернігів – +1...+3

Суми – +1...+3

Полтава – +2...+4

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +1...+3

Харків – 0…+2

Погода на 18 січня / Фото Укргідрометцентр