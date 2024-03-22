Весна нарешті розправила крила: чим порадує українців погода 23 березня

22 березня 2024, 15:48
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Джерело:

Укргідрометцентр

В одну з останніх субот березня погода по всій Україні буде надзвичайно теплою. Якими температурами здивує нас весна, читайте далі.

23 березня сонце нарешті пригріватиме наші обличчя, визираючи із-за хмаринок. Опадів у цей день не буде. Щоправда, у кількох міста весна таки виплачить трохи своїх сліз. Сподіваємося, що останніх.

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Тепло і сонячно

Так, вдень у всіх областях нашої країни середня температура повітря становитиме 11 – 13 градусів тепла. Стовпчик термометра показуватиме плюс 15 на Заході, а також Півдні. 

По всій території України спостерігатиметься мінлива хмарність. Вітер буде незначним – зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Де ще будуть опади і морози

Слід зауважити, що вночі на Півночі, Півдні та Заході температура повітря охолоне до плюс 5 – плюс 3 градусів. 

Однак на Сході цей показник буде значно нижчий. Зокрема, у Луганську і Донецьку температура становитиме 1 – 3 градуси морозу.

Невеликий дощ трохи зіпсує настрій жителів Чернігова, Львова, Луцька та Рівного.

Яка температура в обласних центрах

  • Київ +11…+13
  • Ужгород +13...+15
  • Львів +12...+14
  • Івано-Франківськ +13...+15
  • Тернопіль +13...+15
  • Чернівці +13...+15
  • Хмельницький +13...+15
  • Луцьк +11...+13
  • Рівне +11...+13
  • Житомир +10...+12
  • Вінниця +13...+15
  • Одеса +13...+15
  • Миколаїв +12...+14
  • Херсон +10...+12
  • Сімферополь +10...+12
  • Кропивницький +11...+13
  • Черкаси +11...+13
  • Чернігів +10...+12
  • Суми +9...+11
  • Полтава +10...+12
  • Дніпро +10...+12
  • Запоріжжя +10...+12
  • Донецьк +9...+11
  • Луганськ +9...+11
  • Харків +10...+12

Погода на 23 березня / Фото Укргідрометцентр

Довідка: Синоптики не виключають, що в останній тиждень березня ще можуть випадати опади, зокрема у вигляді дощу. Минулого року у квітні випав сніг. Чи слід чекати на зиму посеред весни цьогоріч – казати рано. Такі речі можна встановити у локальних масштабах за кілька діб.
Автор: Анастасія Колеснікова