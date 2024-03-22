Весна нарешті розправила крила: чим порадує українців погода 23 березня

В одну з останніх субот березня погода по всій Україні буде надзвичайно теплою. Якими температурами здивує нас весна, читайте далі.

23 березня сонце нарешті пригріватиме наші обличчя, визираючи із-за хмаринок. Опадів у цей день не буде. Щоправда, у кількох міста весна таки виплачить трохи своїх сліз. Сподіваємося, що останніх.

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Тепло і сонячно

Так, вдень у всіх областях нашої країни середня температура повітря становитиме 11 – 13 градусів тепла. Стовпчик термометра показуватиме плюс 15 на Заході, а також Півдні.

По всій території України спостерігатиметься мінлива хмарність. Вітер буде незначним – зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Де ще будуть опади і морози

Слід зауважити, що вночі на Півночі, Півдні та Заході температура повітря охолоне до плюс 5 – плюс 3 градусів.

Однак на Сході цей показник буде значно нижчий. Зокрема, у Луганську і Донецьку температура становитиме 1 – 3 градуси морозу.

Невеликий дощ трохи зіпсує настрій жителів Чернігова, Львова, Луцька та Рівного.

Яка температура в обласних центрах

Київ +11…+13

Ужгород +13...+15

Львів +12...+14

Івано-Франківськ +13...+15

Тернопіль +13...+15

Чернівці +13...+15

Хмельницький +13...+15

Луцьк +11...+13

Рівне +11...+13

Житомир +10...+12

Вінниця +13...+15

Одеса +13...+15

Миколаїв +12...+14

Херсон +10...+12

Сімферополь +10...+12

Кропивницький +11...+13

Черкаси +11...+13

Чернігів +10...+12

Суми +9...+11

Полтава +10...+12

Дніпро +10...+12

Запоріжжя +10...+12

Донецьк +9...+11

Луганськ +9...+11

Харків +10...+12

Погода на 23 березня / Фото Укргідрометцентр