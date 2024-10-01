Коли похолодає, чи буде ще у жовтні спека, або ж можливі сніг і мороз: інтерв'ю із синоптикинею

Вересень в Україні видався досить теплим, а подекуди навіть по-літньому спекотним з +30-градусними показниками. Як зауважують синоптики, середньодобова температура перевищила норму на 3 – 9 градусів! Втім, наприкінці місяця температура помалу пішла на спад.

Чи повернеться ще сильна осіння спека в Україну, або ж навпаки – прийде різке похолодання, якою буде погода до кінця вересня, чи чекати в жовтні сильних злив, бабиного літа й морозу – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Зверніть увагу Ця осінь може потрапити до трійки найтепліших за останні півсторіччя

Важливо! Інтерв'ю з Наталією Птухою було записане 26 вересня та актуалізоване станом на 1 жовтня.

Коли в Україні буде похолодання

Цього року початок вересня в Україні був доволі теплим. Подекуди температура навіть перевищувала +30 градусів. Якою ж буде погода далі – тепло ще затримається, чи вже чекати відчутного зниження температури, яке вже почалося у західних областях, наприклад?

Зниження температури відчувалося по Заходу ще з четверга, 26 вересня. Тому що все ж таки в останні дні атмосферні фронти з Заходу, які надходили з Європи, впливали й на наші західні області. Тож там і температурний фон відрізнявся від більшості території. Денні максимуми в межах +18 – +23, тобто близько +20 градусів.

На решті території температура залишалася в межах +21 – +26 градусів. Якщо говорити про Південь, там взагалі до +29 градусів, і навіть у деяких центральних областях такі показники могли бути.

У неділю вже була більш відчутна зміна погодних умов. Тому що зараз ці атмосферні фронти, які були по Заходу, вони, скажімо так, трохи знижували температуру, але не кардинально – повністю на осінній характер погоди.

Все ж таки в нас ще продовжується практично по всій території України метеорологічне літо.



В Україні досі триває метеорологічне літо / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Але саме в неділю, передостанній день вересня, проходив уже більш яскраво виражений, більш активний атмосферний фронт саме з північного заходу. Він спричинив зміну повітряних потоків, адже останні два дні й до суботи в нас переважав південний переніс повітря. Відповідно з Туреччини, з південних широт надходило тепло.

І тому у нас п'ятниця й субота, 27 – 28 вересня, були по-справжньому літні.

Але в неділю вже під час і після проходження атмосферного фронту, скажімо так, хронологічно, як він просувався з західних областей в бік північних і центральних трошечки, вже більш відчутне зниження температурних показників.

Уже денні максимуми у нас не +20 – +25 градусів у більшості областей, а +15 – +20 градусів.

Але водночас все стабільно на Південному Сходу – туди похолодання ще де дісталося. Там температурний фон особливо не змінився і все ще вищі показники – по +25 градусів.

Дивіться також У Києві зафіксували чергові температурні рекорди

Аномальний вересень: чи буде ще сильна спека

Чи можлива ще спека +30 і більше, чи таку високу температуру вже не прогнозуєте?

Найтепліше у нас було в п'ятницю й суботу – це +29 градусів. Та, можливо, до +30 десь локально по Півдню на кілька годин стовпчики термометрів ще піднімуться.

Звичайно, це вже не літні тридцятки. Тому що й ночі прохолодніші.

Далі вже – зміна погоди, яка, до речі, у західних областях розпочалася саме в суботу. Тобто там вже з 28 вересня пролягає цей фронт, а в неділю він досяг і решту території України.



Осінь в Україні / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Наскільки звичною для України є така висока температура +29 – +30 градусів наприкінці вересня?

Дійсно, це незвично для вересня. Середньодобові температури в Україні переважно були вищі за кліматичну норму на 3 – 9 градусів. Підсумки цього місяця, звичайно, будуть уже в перші дні жовтня.

Але вже зараз можна говорити, що, скоріш за все, вересень буде на одному з перших місць по теплоті для України за всю історію спостережень.

Офіційна інформація буде в жовтні і ми проаналізуємо все, особливо після останніх кількох днів із дуже високими значеннями температури.

Повторюся, що по факту метеорологічна осінь у вересні в нас так і не наступила. Досі триває метеорологічне літо. І навіть буде посилюватися, у тому плані, що певне підвищення температури буде, хоча і короткотривале.

Коли завершиться метеорологічне літо й почнеться осінь

Коли ж тоді почнеться справжня осінь?

Метеорологічна осінь настане, коли середня добова температура кілька днів поспіль буде нижчою за +15 градусів. Звичайно, для кожного регіону це визначається окремо.

У західних областях, скоріш за все, десь уже на цьому тижні можна буде аналізувати, говорити про її початок. Водночас по Півдню і Сходу ще залишаються досить-таки високі показники. Скоріш за все, там ще триватиме метеорологічне літо. Принаймні на початку жовтневих днів.

Але певне зниження все ж таки з неділі – на Заході, Півночі й частково в центральних областях.



Осінь в Києві / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Якщо говорити про орієнтовні прогнози на 10 днів, чи очікується ще повернення тепла, зокрема, на Заході?

В принципі, така погода буде утримуватися. Після неділі вже буде більш осінній характер, а денні максимуми, більше на них орієнтуємося, у межах саме до +20 градусів. Тобто +15 – +20 градусів. По Заходу також.



Осінь в Україні / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Чи будуть заморозки і сніг найближчим часом

Чи буде різке похолодання по всій Україні в найближчі 10 днів?

Похолодання відчують жителі північних і центральних областей. Південь і Схід все ж таки такого похолодання ще не відчують. У них залишається вищий температурний фон.

Якщо говорити якраз-таки про перші дні жовтня, то по Півдню, звичайно, ще переважатимуть денні максимуми до +24 градусів, подекуди навіть до +25 градусів.



Сильного похолодання на Півдні ще не буде / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

19 вересня у Карпатах зафіксували зниження температури до 0 градусів, а 30-го випав перший сніг. Чи можливі заморозки ще наприкінці вересня? І чи прогнозується перший сніг в інших регіонах?

У горах, на високогір'ї, після проходження атмосферного фронту в неділю, звичайно, вже були ось ці прояви досить осіннього характеру погоди. Подекуди не те, що заморозки, але відчутне зниження температури.

Якщо говорити саме про високогір'я Карпат, то 30 вересня там був сніг і подекуди мокрий сніг, але це ще досить локально й тільки на високогір'ї. Але вже 1 жовтня знову без опадів.

Тобто локальне зниження до 0, звичайно, може розпочинатися, але поки що ще не масово і не так тривало. І поки що тільки на високогір'ї Карпат.



Перший сніг в 2024 році у Карпатах / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Довідка. Згідно з багаторічним аналізом, у вересні абсолютний мінімум температури повітря в Україні становив -1 – -7 градусів. На півдні Херсонщини й Запоріжжі – 0 – +1 градус, а в Криму до +5,5 градуса. Абсолютний максимум +33 – +38,8 градуса, у гірських районах місцями +24 – +32 градуси.



Заморозки в повітрі бували у другій і третій декадах. Однак у Карпатах й подекуди в Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях – у першій декаді вересня.

Коли і де прогнозують сильні зливи

У яких областях будуть дощі та грози? Йдеться про локальні й короткочасні опади, чи все ж таки можливі сильні зливи?

У неділю на Заході й Житомирщині пройшли помірні, місцями значні дощі. Це був доволі-таки інтенсивний атмосферний фронт. Так само в суботу в Карпатах були значні дощі.

Тому вони вже не локальні. Саме той фронт, який панував у суботу й неділю, по Заходу досить-таки інтенсивно себе проявив – були опади, місцями досить значні.



Наприкінці вересня подекуди були значні дощі / Getty Images

Зверніть увагу Загиблі, евакуація та втрачені домівки: країни Центральної Європи накрили потужні повені

Чи є загроза великої повені в Україні через зливи

У середині вересня Центральну Європу охопили масштабні повені. Потужні зливи накрили одразу декілька країн. Чи не загрожує нам схожий циклон найближчими днями?

Це трохи різні характери синоптичних процесів. Надзвичайно – це те, що в суботу й неділю досить активний атмосферний фронт саме у західних областях. Тому там внаслідок значних дощів подекуди могли бути якісь і гідрологічні явища.

Але принаймні цей процес буде не такий довготривалий, як був у Європі. Там була інша ситуація. Циклон виявився заблокований антициклоном. Він на одному місці кілька днів крутився. Були дуже високі температурні контрасти між повітряною масою над Україною, над Південним Сходом Європи, скажімо так, і Центральною Європою. Там затік холоду відбувався.

І через ці контрасти, через те, що циклон був заблокований, там і були такі інтенсивні опади.

Найбільше опадів було саме 28 – 29 вересня по західних областях. Так, тут вони були інтенсивні, але короткотривалі. Тому що вже з понеділка погода без опадів.



На вихідних у західних областях йтимуть дощі / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Якою буде погода в жовтні

Чого чекати від погоди в Україні в другий місяць осені?

За розрахунками світових прогностичних центрів, для першої декади жовтня по західних областях, звичайно, температурний фон буде дещо нижчим через надходження більш прохолодного повітря. Можливо, навіть на 1 – 2 градуси нижчим за кліматичну норму. Але це тільки по західних областях.

На решті території України ще залишатиметься температура близька до норми – зокрема на Півночі й частково в центральній частині, а на Півдні й Сході трохи вище, тобто на 1 – 2 градуси. Не настільки як зараз, тому що зараз десь на 6 градусів на Півдні та Сході вище за кліматичну норму, – дуже високі ось ці значення температури.

Уже буде згладжуватися цей процес. І, в принципі, якщо говорити щодо жовтня, то все одно, навіть попри те, що перша декада у західних областях може виявитися трохи прохолодною, решта часу очікуємо, що буде або близько до норми, або на 1 – 1,5 градуса вище. Йдеться про середню місячну температуру.

Коротка довідка. В Укргідрометцентрі зазначили, що середня місячна температура повітря в жовтні передбачається +7 – +13, що на 1 – 1,5 градуса вище за норму.

Чи очікуються у жовтні сильні й затяжні осінні зливи, чи знову буде дефіцит опадів?

У жовтні все ж таки очікуємо, що їх буде більше, ніж у вересні принаймні. Тому що той блокувальний антициклон зі Сходу нарешті поступово втратив свою силу, а процеси у жовтні будуть більш мінливі.

Звичайно, чергуватимуться сонячні дні, хмарні, а подекуди дощитиме. Очікуємо, що все ж таки час від часу вже будемо мати більше опадів.

Але загальна середньомісячна кількість опадів очікується в межах 31 – 67 міліметрів, у Карпатах місцями 77 – 101 міліметр, що в межах норми.



Очікується, що дощів буде більше, ніж у вересні / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Чи можуть у жовтні вдарити сильні морози

Яку найвищу й найнижчу температуру фіксували в жовтні раніше?

Якщо говорити про абсолютний максимум для жовтня, він становить +26 – +34 градуси. На високогір'ї Карпат +20 – +21 градус.

Абсолютний мінімум температури, який фіксували коли-небудь у жовтні, від -4 до -16 градусів, тобто різно по території України. Уже навіть такі показники могли бути.

У північних, центральних, східних областях і в Карпатах навіть місцями -17 – -23 градуси. Це така узагальнена інформація.

Жовтень – перехідний місяць. Тут може бути як +30 градусів у деякі дні, так і -20 градусів.

Переважно, якщо це -20 градусів, то, можливо, це більше гір стосувалося, або північного сходу. Це дуже короткотривалі процеси.

Цікаво! Згідно з кліматичними характеристиками, заморозки в першій половині жовтня – звичайне явище.



Мінлива погода в жовтні в Україні / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Але поки ані такої сильної спеки, ані морозів чекати не варто?

Ні-ні. Наразі в нас такого не буде.

Поки що у нас в умовах зміни клімату взагалі все частіше стає більше теплих днів. Звичайно, є і винятки, як-от зараз по Заходу, де буде трохи прохолодніше в першій декаді жовтня. Але решту часу очікуємо, що все ж таки температура буде близькою до норми й навіть трошки вищою.



Сильні морози в жовтні наразі не очікуються / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Коли почнеться справжнє бабине літо

Чи було вже цього року бабине літо? І якщо ні, то коли ж воно почнеться?

Перш за все, нагадую, що "бабине літо" – це народна термінологія. У синоптиків немає такого визначення.

З метеорологічної точки зору ті процеси, які люди називають бабиним літом, ми можемо фіксувати тоді, коли восени наступив певний період похолодання, знизилася температура або навіть були перші заморозки. А після цього знову почався період теплої, сонячної, спокійної погоди.

Тепло, яке є зараз у вересні – ніяке не бабине літо. Це повноцінне метеорологічне літо, що продовжилося. У нас вийшов ще +1 місяць.

Чи буде бабине літо в цьому році у такому класичному розумінні – подивимося. Поки що в нас за прогнозами певне зниження температурних показників на понеділок, 30 вересня. А далі треба слідкувати за розвитком процесів.

Якщо буде якесь чергове підвищення, антициклон, якщо пощастить і це буде в поєднанні з відносно теплою повітряною масою, тоді це можна буде назвати бабиним літом.



Бабиного літа в Україні цього року ще не було / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал