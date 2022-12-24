У Патрульній поліції показали, як "Щедрик" став символом боротьби українців

Цьогоріч українці змушені святкувати Різдво та інші зимові свята з усвідомленням того, що триває повномасштабна війна. Власне, навіть усім нам знайомий "Щедрик" на фоні кадрів вибухів та війни звучить зовсім по-іншому.

Головна пісня Різдва, яку написав українець Микола Леонтович, звучить тепер у всіх країнах світу та навіть на передовій. Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький констатував, що, на жаль, мало хто знає, що композитор українського походження Peter Wilhousky поклав в основу Carol of the Bells наш "Щедрик".

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Через сторіччя світ почув українців

Власне, Микола Леонтович – звичайний вчитель з Тульчина, однак йому вдалось створити мелодію, що облетіла весь світ і стала гімном Різдва. Представник силових структур розповів, що довгий час світ просто-таки не помічав українське походження цієї мелодії.

"Щедрик", який за командою Симона Петлюри – лідера УНР, разом з українськими співаками об'їхав увесь світ – щоб розповісти про Україну й попросити підтримки. Підтримки світу. Світ тоді промовчав,

– сказав Білошицький.

Однак зараз ця композиція, за його словами, зазвучала кольорами перемоги. Увесь світ її нарешті наспівує та знає більше про Україну.

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Усе більше українців святкують Різдво разом з усім світом

Варто сказати, що війна, яку розпочала Росія, остаточно відвернула українців від того, що нам упродовж багатьох років намагалась нав'язати ворожа держава. Зокрема, усе більше людей в Україні відзначають Миколая, Святвечір та Різдво за Григоріанським календарем – тобто 6, 24 та 25 грудня відповідно.

Також нагадаємо, що існує чимало традицій та звичаїв, пов'язаних з Різдвом. Про них ми детально писали у цьому матеріалі.



Звичаї та традиції святкування Святвечора / Картинка 24 Каналу