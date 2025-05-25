Мало людей знають про це: найбільша помилка Заходу після розпаду СРСР

У 1994 році був укладений Будапештський меморандум. Тоді на Заході вважали, що Росія за тодішнього президента Бориса Єльцина буде рухатися демократичним шляхом.

Це і була найбільша помилка Заходу. Таку думку 24 Каналу озвучив депутат п'яти скликань, очільник делегації щодо ядерного роззброєння Юрій Костенко.

Читайте також Хто допомагав Росії забрати ядерну зброю в України: прізвища топпосадовців

"У той час вони були переконані, що Росія Єльцина буде рухатися демократичним шляхом. Це найбільша помилка Заходу. Вважали, що її потрібно просто демократизувати. Зокрема, надаючи їй місце у системі НАТО", – сказав він.

Захід заплющував очі

Юрій Костенко розповів, що мало хто знає, але у січні 1994 року на Саміті НАТО у Брюсселі президент США Білл Клінтон та Борис Єльцин підписали угоду "Партнерство заради миру". Зокрема, вона передбачала місце росіян у керівному органі Альянсу з правом вето на усі рішення НАТО, які стосувалися безпеки Росії. Тоді вважалося, що нібито Єльцин – демократ.

Водночас саме за президентства Єльцина тривала Перша чеченська війна, яка була жахливою. Коли у Кремль поставили Владіміра Путіна – Друга чеченська війна. Тоді відбувалося тотальне знищення Грозного.

На це Захід заплющував очі, бо, напевно, тоді він був пов’язаний більше бізнесовими інтересами з Москвою, ніж його цікавила геополітика. Вони були готові не заважати Росії формувати свої регіональні впливи з сусідами, колишніми республіками СРСР. Тому постало Придністров'я, війна у Грузії і так далі. Головне, щоб не чіпати цей баланс чи паритет, який сформувався після завершення Другої світової війни,

– підкреслив депутат п'яти скликань.

Хоча весь світ прекрасно бачив, що відбувається. Навіть коли Владімір Путін почав відкрито заявляти, що нібито України не повинно існувати, Захід віддавав перевагу мовчанню. Не було вжито жодних заходів, аби зупинити кремлівського диктатора.