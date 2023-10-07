Є одна найбільша відмінність між українцями та росіянами

Поговорімо про найбільшу відмінність росіян від українців, яка одразу впадає в око. Воно основна, багато чого пояснює і є науково підтвердженою. Отож, що так діаметрально розводить Україну та Росію в різні сторони?

Відмінності між українцями та росіянами

Спершу розглянемо гіпотези, які існували до цього часу.

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Раніше було прийнято все списувати на Монголо-татарське іго, бо в Росії воно продовжувалося у тричі довше, аніж в Україні. В Україні – з 1240 по 1320 роки, а в Московії – з 1237 по 1480. Це важливо, але насправді пояснює далеко не все. Ординське панування у Московії не було супер тотальним, тому не могло так фундаментально вплинути.

Також говорять про різне етнічне походження українців та росіян. Це дійсно так. Росіяни це фіно-угорські креоли, плюс трішки монголи і слов'яни. Водночас мешканці України це в першу чергу нащадки слов'ян, а в другу – скіфів та сарматів, також є невеликий вплив тюрків, але він дещо перебільшений, якщо говорити відверто.

Якщо глянути на українців та росіян, то можна побачити навіть фізіономічні відмінності, особливо якщо дивитися на росіян, які живуть на північ від Москви. Українці навіть в середньому на 5 сантиметрів вищі за росіян, можна просто глянути на сучасне російське керівництво. Однак це не дуже важливий елемент, хоча він, звісно, й підкреслює відмінності.

Крім того, у росіян є алкогольний ген, якого нема у більшості українців. Тобто їхній організм не здатний розщеплювати алкоголь, а це, своєю чергою, свідчить про різне етнічне походження. У росіян проблеми з алкоголізмом значно глибші. Але це теж не така вже й глибока та фундаментальна відмінність.

Ще одна відмінність полягає у тому, що росіяни колективісти, а українці – індивідуалісти. Приклад, який найбільш виражений, – для росіян колгосп є рідним домом, а для українців – це щось абсолютно нетерпиме. Це пояснюється одним фактом – росіяни зовсім недавно вийшли з первіснообщинного ладу, ці общини і є суттю Росії.

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Одна річ, яка найбільше розділяє українців та росіян

Росія вийшла з кам'яного століття в середині 1 тисячоліття нашої ери, а Україна – десь в 4 тисячолітті до нашої ери. Тобто різниця десь від 4 до 5 тисячі років. Хоча тут я говорю про Залісся, бо Південний Урал та Північний Кавказ вийшли з кам'яного століття значно раніше.

Найважливіша ілюстрація відмінності між українцями та росіянами трапилася кілька тижнів тому. Ми побачили, як відео побиття чоловіка сином Кадирова взагалі не викликало жодного резонансу серед росіян. Побив, та й побив, подумаєш. Я не говорю про суть цього конфлікту, бо спалювати Коран – не є нормально. Я говорю про те, що людину побили явно незаконно.

У нас в Україні колись побили студентів. Російська агентура, яка фактично керувала цим побиттям, судила по собі. Вони думали, що українці, як і росіяни розбіжаться в різні сторони, коли когось будуть бити. Але все було не так. В Україні зовсім інший рефлекс. Саме він робить відмінність між українцями та росіянами дуже видимою та очевидною.

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У Росії найбільші тирани – це найбільші авторитети: Іван Грозний, Пьотр І, Лєнін, Сталін, Путін. В Україні один з найпопулярніших князів це Володимир Мономах. Він ще в 11 столітті написав повчання дітям, де сказав, що нікого не можна вбивати: ні правих, ні винних. Він висловився за скасування смертної кари за 800 років до того, як до цього прийшла європейська спільнота. Я не ідеалізую українців, у нас є багато гріхів та проблем, просто бачу явні відмінності.

Поки росіяни спокійно дивилися, як малолітній Кадиров б'є людину, кияни почали відбудовувати згорілий притулок для котів на Теремках. Кияни за 2,5 години все розчистили, зібрали гроші і будуть рятувати котиків.

На початку повномасштабного вторгнення під Києвом російські військові розстріляли волонтерів, які їхали рятувати тварин. Окупантам видалося дуже образливим те, що українці до тварин під час війни ставляться краще, ніж росіяни один до одного. За цей плювок в обличчя "русскому міру" волонтерів розстріляли.

Отож головна відмінність між росіянами та українцями – це емпатія. У росіян її взагалі нема. Це помітив ще Микола Гоголь, який написав книгу "Мертві душі". Відсутність емпатії патологічна. Звірства підтримує більшість російського народу. Вони підтримують кожен удар по Україні і "смакують" його жахливими результатами.