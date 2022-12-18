Воєнна ялинка: у Миколаєві встановили особливе новорічне дерево з маскувальних сіток

Цьогоріч новорічна ялинка в Миколаєві цілком відповідає духу часу та нагадує, що в Україні триває війна. Вона зроблена з мішків піску та маскувальних сіток.

Попри війну та проблеми з електропостачанням, у більшості обласних центрах країни, зокрема у столиці, встановлюють новорічні ялинки. У Миколаєві цьогоріч хвойна красуня особлива – хоча й "хвойною" її назвати досить важко.

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Ялинка, що нагадує про війну

За словами міського голови Сєнкевича, ялинку не планували встановлювати взагалі цього року, але доля підказала, що це варто зробити. Однак новорічне дерево у місті не є типовим і це навіть не дерево, а фактично пам'ятник Святому Миколаю, який обклали мішками з піском і зверху накрили військовою маскувальною сіткою.

Ми обклали захисними мішками пам'ятник. Сама композиція підказала нам, що можна її використати як новорічну ялинку. Ця ідея витала у повітрі й волонтери та люди допомогли нам її реалізувати,

– зазначав мер міста.

Окрім того, він розповів, що скоро на ялинці з'явиться верхівка, яка доповнить композицію, а також закликав жителів міста у понеділок, 19 грудня, прийти до "дерева" та прикрасити його своїми іграшками з побажаннями.

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Водночас мер підкреслив, що свою іграшку на ялинку він уже повісив та написав на ній головне гасло цього року: "Слава ЗСУ!". Також він застеріг миколаївців чіпляти на "новорічну красуню" прикраси з паперу, тому що їх може здути вітер та пошкодити мокрий сніг.

Ялинка в Києві нарешті засвітилась

Говорячи про ялинки, неможливо не згадати про головну новорічну красуню, яку щорічну встановлюють у Києві. До речі, у суботу, 17 грудня, дерево нарешті прикрасили гірляндами, воно почало сяяти та дарувати людям новорічну атмосферу. Варто сказати, що живиться ілюмінація від генераторів, які проспонсорував бізнес. Місцева влада не витратила ні копійки з бюджету на ялинку.