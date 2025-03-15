Російські системи РЕБ – одні з найкращих у світі: у чому Україна обганяє ворога

Україна має чому навчитися в Росії, оскільки та багато років готувалася до війни. Зокрема, російські системи РЕБ є одними з найрозвинутіших у світі, українські компанії активно досліджують їхні можливості.

Натомість, наші військові вже на крок попереду у боротьбі з безпілотниками та поступово наближаються до рівня росіян у виробництві БпЛА Deep Strike. Деталями з 24 Каналом поділився керівник відділу експлуатації компанії Skyeton Олексій "Бульдозер".

Цікаво Дивовижно точні, невловимі для ППО: на що здатні "розумні" бомби GLSDB, які використовує Україна

Переваги України та Росії

Як зазначив Олексій, російські системи радіоелектронної боротьби є одними з найбільш передових у світі. Україна активно вивчає ці технології та прагне досягти їхнього рівня. Однак у сфері збиття дронів українські військові вже значно випереджають ворога.

Це така "гра", що необхідно постійно рухатися і дивитися на ситуацію довкола,

– наголосив він.

Важливо відзначити, що в Росії для проєктів із розроблення РЕБ залучено значно більшу кількість інженерів, ніж в Україні. Кількість працівників на одному заводі може досягати 4 тисяч осіб, з яких близько 1000 інженерів працюють над конкретним продуктом, часто протягом десятка років.

Російська влада активно стимулює розвиток цієї сфери, що дає їй значні переваги. Водночас українці повинні залишатися наполегливими, боротися з "вітряками" та продовжувати рухатися вперед.

Проте важливо пам'ятати, що кількість не завжди визначає якість. Наприклад, Україна вже досягла значного прогресу в розробці безпілотників Deep Strike, а з часом, коли обсяги виробництва зростуть, результати будуть ще кращими.

Deep Strike Клас ударних дронів, які здатні працювати на дуже великій відстані – це сотні кілометрів. Вони зберігають життя наших військових і дозволяють оперативно реагувати на зміни на фронті.

Як Україна протистоїть труднощам

Ситуація на фронті постійно змінюється. Неможливо знайти універсальний метод, який залишатиметься ефективним протягом 10 років. Іноді навіть на півдорозі виникають непередбачувані проблеми, тому доводиться терміново коригувати стратегії, змінювати напрямки та оновлювати підходи.

Ми постійно отримуємо інформацію про те, що на певних ділянках фронту здійснюється придушування певних частот, тому маємо змінювати наші тактики, удосконалювати технології та дублювати все, що можемо. Це безперервна гонитва,

– пояснив "Бульдозер".

Завдяки тісній співпраці з суміжними підрозділами, компанії часто отримують дані, які дозволяють реагувати ще до виникнення проблеми.