Скільки діє висновок ВЛК і як часто її потрібно проходити

На час дії воєнного стану в Україні всі військовозобов'язані мають проходити ВЛК. Якщо людина пройшла базовий огляд, на якому не було виявлено потреби у проведенні додаткових досліджень, то цей процес має певні обмеження.

Коли не виникає потреби в подальшому обстеженні, то проходження ВЛК не може перевищувати 6 днів. Про це повідомили в Міноборони.

Яка періодичність проходження ВЛК?

В Міністерстві оборони України опублікували окрему інструкцію щодо проходження ВЛК.

Якщо людину направляють на додаткові обстеження або до інших лікарів, тоді ВЛК має завершитися не пізніше ніж за 14 днів від моменту направлення.

Зважаючи на те, що ВЛК лише визначає придатність до служби на поточний момент, за відсутності скарг та медичних документів про хвороби, комісія може обмежитися базовими аналізами та базовим оглядом лікарів,

– зазначили в Міноборони.

На час дії воєнного стану в Україні рішення про придатність до військової служби чинне до 1 року. Якщо зазначений строк пройшов, то дані в Резерв+ стануть застарілими.

Якщо особу визнали непридатним до служби з переоглядом через 6 – 12 місяців, то потрібно з'явитися на повторну ВЛК за 3 – 4 тижні до завершення терміну.

У випадку встановлення повної непридатності та виключення з військового обліку – повторний огляд не потрібен. Водночас у разі появи серйозного захворювання або після операції можна знову пройти ВЛК.

