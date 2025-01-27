УКР РУС
27 січня 2025, 14:47
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Теплий і сухий зимовий день: якою буде погода в Україні 28 січня

Дар'я Смородська
Основні тези
  • 28 січня в Україні прогнозується тепла погода, найвища температура буде на Півдні та Заході.
  • У Києві та області опадів не очікується, температура вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень від 5 до 10 градусів тепла.

Вдень 28 січня в Україні зовсім не буде морозів. Стовпчики термометрів показуватимуть від 6 до 13 градусів тепла, найвижча температура буде на Півдні та на Заході.

На небі будуть хмари, з-за яких іноді показуватиметься сонце. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні 28 січня

У вівторок, 28 січня, в Україні прогнозується тепла погода. Температура вночі сягатиме від 0 до 5 градусів тепла. У Карпатах та східних областях місцями може бути мороз від 1 до 3 градусів. Вітер південний, 7 – 12 метрів за секунду, подекуди в Карпатах можуть бути пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Однак на більшості території вдень буде 5 – 10 градусів тепла, на Заході та Півдні країни – від 9 до 14 градусів тепла. 

Місцями на Сході та у Приазов'ї вночі та вранці 28 січня може бути туман. Упродовж дня на території країни опадів не прогнозується.

Погода у Києві та області 28 січня

У Києві та області у вівторок, 28 січня, опадів не буде. Пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду. Температура в області вночі коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла, а вдень – від 5 до 10 градусів тепла. У Києві вночі очікується 2 – 4 градуси тепла, а вдень від 7 до 9 градусів тепла.

Яка погода буде в обласних центрах

  • Київ +7 – +9
  • Ужгород +11 – +13
  • Львів +12 – +14
  • Івано-Франківськ +12 – +14
  • Тернопіль +11 – +13
  • Чернівці +11 – +13
  • Хмельницький +10 – +12
  • Луцьк +11 – +13
  • Рівне +11 – +13
  • Житомир +8 – +10
  • Вінниця +8 – +10
  • Одеса +9 – +11
  • Миколаїв +11 – +13
  • Херсон +10 – +12
  • Сімферополь +11 – +13
  • Кропивницький +10 – +12
  • Черкаси +8 – +10
  • Чернігів +6 – +8
  • Суми +5 – +7
  • Полтава +6 – +8
  • Дніпро +6 – +8
  • Запоріжжя +9 – +11
  • Донецьк +7 – +9
  • Луганськ +6 – +8
  • Харків +5 – +7


Прогноз погоди на 28 січня 2025 року / Скриншот