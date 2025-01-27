Теплий і сухий зимовий день: якою буде погода в Україні 28 січня

Вдень 28 січня в Україні зовсім не буде морозів. Стовпчики термометрів показуватимуть від 6 до 13 градусів тепла, найвижча температура буде на Півдні та на Заході.

На небі будуть хмари, з-за яких іноді показуватиметься сонце. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні 28 січня

У вівторок, 28 січня, в Україні прогнозується тепла погода. Температура вночі сягатиме від 0 до 5 градусів тепла. У Карпатах та східних областях місцями може бути мороз від 1 до 3 градусів. Вітер південний, 7 – 12 метрів за секунду, подекуди в Карпатах можуть бути пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Однак на більшості території вдень буде 5 – 10 градусів тепла, на Заході та Півдні країни – від 9 до 14 градусів тепла.

Місцями на Сході та у Приазов'ї вночі та вранці 28 січня може бути туман. Упродовж дня на території країни опадів не прогнозується.

Погода у Києві та області 28 січня

У Києві та області у вівторок, 28 січня, опадів не буде. Пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду. Температура в області вночі коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла, а вдень – від 5 до 10 градусів тепла. У Києві вночі очікується 2 – 4 градуси тепла, а вдень від 7 до 9 градусів тепла.

Яка погода буде в обласних центрах

Київ +7 – +9

Ужгород +11 – +13

Львів +12 – +14

Івано-Франківськ +12 – +14

Тернопіль +11 – +13

Чернівці +11 – +13

Хмельницький +10 – +12

Луцьк +11 – +13

Рівне +11 – +13

Житомир +8 – +10

Вінниця +8 – +10

Одеса +9 – +11

Миколаїв +11 – +13

Херсон +10 – +12

Сімферополь +11 – +13

Кропивницький +10 – +12

Черкаси +8 – +10

Чернігів +6 – +8

Суми +5 – +7

Полтава +6 – +8

Дніпро +6 – +8

Запоріжжя +9 – +11

Донецьк +7 – +9

Луганськ +6 – +8

Харків +5 – +7



Прогноз погоди на 28 січня 2025 року / Скриншот