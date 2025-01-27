Теплий і сухий зимовий день: якою буде погода в Україні 28 січня
- 28 січня в Україні прогнозується тепла погода, найвища температура буде на Півдні та Заході.
- У Києві та області опадів не очікується, температура вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень від 5 до 10 градусів тепла.
Вдень 28 січня в Україні зовсім не буде морозів. Стовпчики термометрів показуватимуть від 6 до 13 градусів тепла, найвижча температура буде на Півдні та на Заході.
На небі будуть хмари, з-за яких іноді показуватиметься сонце. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди в Україні 28 січня
У вівторок, 28 січня, в Україні прогнозується тепла погода. Температура вночі сягатиме від 0 до 5 градусів тепла. У Карпатах та східних областях місцями може бути мороз від 1 до 3 градусів. Вітер південний, 7 – 12 метрів за секунду, подекуди в Карпатах можуть бути пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Однак на більшості території вдень буде 5 – 10 градусів тепла, на Заході та Півдні країни – від 9 до 14 градусів тепла.
Місцями на Сході та у Приазов'ї вночі та вранці 28 січня може бути туман. Упродовж дня на території країни опадів не прогнозується.
Погода у Києві та області 28 січня
У Києві та області у вівторок, 28 січня, опадів не буде. Пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду. Температура в області вночі коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла, а вдень – від 5 до 10 градусів тепла. У Києві вночі очікується 2 – 4 градуси тепла, а вдень від 7 до 9 градусів тепла.
Яка погода буде в обласних центрах
- Київ +7 – +9
- Ужгород +11 – +13
- Львів +12 – +14
- Івано-Франківськ +12 – +14
- Тернопіль +11 – +13
- Чернівці +11 – +13
- Хмельницький +10 – +12
- Луцьк +11 – +13
- Рівне +11 – +13
- Житомир +8 – +10
- Вінниця +8 – +10
- Одеса +9 – +11
- Миколаїв +11 – +13
- Херсон +10 – +12
- Сімферополь +11 – +13
- Кропивницький +10 – +12
- Черкаси +8 – +10
- Чернігів +6 – +8
- Суми +5 – +7
- Полтава +6 – +8
- Дніпро +6 – +8
- Запоріжжя +9 – +11
- Донецьк +7 – +9
- Луганськ +6 – +8
- Харків +5 – +7