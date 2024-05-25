Пів України накриють грози: яка погода очікує нас у неділю 26 травня

26 травня на переважній частині території України буде тепло і без опадів. Однак, в окремих регіонах не минеться дощів.

Останній вихідний день травня обіцяє стати передвісником літа. Майже в усій Україні через високі температури і брак опадів існуватиме загроза виникнення пожеж.

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Спека на горизонті

Середня температура повітря у неділю становитиме 24 – 26 градусів тепла вдень та 12 – 14 градусів вночі. В окремих областях ці показники відрізнятимуться. Так, на Заході буде трохи тепліше. Там температура переважно коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла вдень. А ось на Півдні та Сході буде прохолодніше. Наприклад, на Херсонщині стовпчик термометра не підніметься вище 23 градусів тепла, а на Запоріжжі – 22 градусів.

Швидкість вітру в середньому складатиме 7 – 12 метрів за секунду.

Гроза і дощі

На Заході, Півночі спостерігатиметься суха погода. Водночас у південних, центральних та східних областях прогнозують дощі з грозою. Так, опади пройдуть на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Луганщині, Кіровоградщині, Донеччині. Водночас, не йдеться про тривалу зливу, а всього лишень короткочасний дощ.

Яка температура в обласних центрах

Київ – +24...+26,

Ужгород – +25...+27,

Львів – +25...+27,

Івано-Франківськ – +24...+26,

Тернопіль – +24...+26,

Чернівці – +24...+26,

Хмельницький – +24...+26,

Луцьк – +25...+27,

Рівне – +24...+26,

Житомир – +24...+26,

Вінниця – +25...+27,

Одеса – +23...+25,

Миколаїв – +24...+26,

Херсон – +21...+23,

Сімферополь – +20...+22,

Кропивницький – +24...+26,

Черкаси – +24...+26,

Чернігів – +23...+25,

Суми – +23...+25,

Полтава – +22...+24,

Дніпро – +21...+23,

Запоріжжя – +20...+22,

Донецьк – +20...+22,

Луганськ – +22...+24,

Харків – +23...+25.

Прогноз погоди на 26 травня / Фото Укргідрометцентр

Пожежна небезпека

Зазначимо, що 25-28 травня в Україні, крім Криму, Закарпатської, 25-27 травня й Івано-Франківської та Львівської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Отже, завтра, 26 травня, загроза пожеж існуватиме для всіх областей нашої країни, крім Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської.