Китай загнав себе в невигідне становище: як на Пекін впливає війна в Україні

Україна може стати зброєю, якою США "битимуть" по Китаю. Оскільки Пекін фактично завжди допомагав КНДР, а зараз рятує економіку Ірану та Росії, купуючи їхню нафту та енергоносії.

Тому натепер Китай перебуває у дуже незручному становищі, бо вимушений допомагати своїм васалам. Яка в цьому роль України, у розмові з 24 Каналом пояснив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

Не пропустіть Гібридні ігри: чому Росія запускає дрони по країнах Європи та куди поділися "червоні лінії" НАТО

Сполучені Штати можуть серйозно обмежити можливості Китаю через війну Росії в Україні, а саме накласти вторинні санкції. Оскільки Пекін допомагає Ірану та Північній Кореї, які, своєю чергою, підтримують Москву снарядами та ракетами.

Дивіться також Час для Путіна добігає кінця․ Що для Кремля змінив місяць операції на Курщині

Чи хоче Китай завершення війни в Україні

За словами Тизенгаузена, чимало людей вважають, що Китай суттєво впливає на Росію. Частка правди у цьому є, країна-агресорка в економічному плані стала васалом Пекіну. Але не факт, що Сі Цзіньпіну потрібний такий вплив. Китайський лідер може розігрувати "сценку", мовляв, "вмовляйте мене, я один можу вплинути на Путіна, тому давайте мені бонуси".

А чи зацікавлений Китай у закінченні війни – ось головне питання. Так. Тому що під загрозою ключовий проєкт "Один пояс – один шлях". Також Пекін підпадає під вторинні санкції, але не дуже цим переймається. Оскільки навіть з великими дисконтом Росія може постачати енергоресурси Китаю, і навіть це не головне. Китай фактично завалює російські ринки своїм ширвжитком, і непогано почувається,

– підкреслив Борис Тизенгаузен.